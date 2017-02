Le prix du tabac à rouler augmente d'environ 1 euro par paquet

et AFP

publié le 20/02/2017 à 10:45

Marisol Touraine, la ministre de la Santé, et Christian Eckert, le secrétaire d'État au Budget, avaient annoncé cette hausse dès le mois de septembre 2016. L'arrêté entre en vigueur ce lundi 20 février : le prix du paquet de tabac à rouler augmente de 15% en moyenne, soit environ d'1 euro par paquet, parfois 1,50 euros. Le paquet de cigarettes lui continuera de se vendre entre 6,50 et 7 euros.



À titre d'exemple, le paquet de tabac de la marque Fleur de Pays va augmenter de 7,40 euros à 8,50 euros. Pour ne pas répercuter la nouvelle taxe sur la distribution, les cigarettiers ont décidé de rogner leurs marges. Cette mesure avait été décidée à l'automne dans le cadre du budget de la Sécurité sociale, dans un contexte de baisse des volumes de cigarettes vendues (-1,2% en 2016.) En France, les fabricants fixent les prix de détail "librement", selon la loi.

Le gouvernement doit simplement les homologuer pour s'assurer que ces tarifs ne soient pas inférieurs au prix de revient et à l'ensemble des taxes. Pour la ministre de la Santé, décider de l'augmentation des prix du tabac est une mesure importante "en terme de santé publique." Mais de leur côté, les buralistes s'insurgent de cette hausse des prix. "On creuse encore un peu plus l'écart avec les pays voisins comme la Belgique ou le Luxembourg où les prix ne bougent pas", déplore Pascal Montredon, président de la Confédération des buralistes qui craint une augmentation de la contrebande.