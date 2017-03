publié le 02/03/2017 à 22:45

Le groupe Lafarge fait son mea culpa. L'une des plus grandes entreprises françaises reconnaît avoir de façon indirecte aidé le groupe État islamique en Syrie. Dès l'été dernier, nos confrères du Monde mais aussi l'ONG Sherpa avaient alerté l'opinion publique. Pour continuer ses activités dans le pays, le groupe de matériaux de construction a passé des accords avec les terroristes de Daesh et avec le régime de Bachar el Assad.



Lafarge ne cite pas de nom mais reconnaît des transactions avec des groupes armés. À l'époque, dans la région, impossible d'acheter du pétrole ou des matières premières, sans passer par Daesh. De même, il fallait des laissez-passer pour que les camions ou le personnel de l'usine puissent franchir les check-points de l'E.I. Selon ces accusations, Lafarge aurait donc payé, et donc financé, directement ou pas, l'État Islamique. Quant au personnel, certains auraient été menacés de licenciement en cas d'absence, malgré les dangers à venir travailler. Certains ont d'ailleurs été enlevé.

Le cimentier reconnaît aujourd'hui "des erreurs de jugements et même des mesures inacceptables" de la part des responsables en Syrie. En ne quittant pas la Syrie comme l'ont fait d'autres grands groupes internationaux, Lafarge est également accusé d'avoir été une source de revenus pour l'État syrien de Bachar el Assad qui percevait des impôts dessus. Et ça aussi, c'était interdit par l'Union Européenne.

À écouter également dans ce journal

- Plus de 50 membres Les Républicains ont publiquement fait défection auprès de François Fillon, 24 heures après que le candidat de la droite et du centre a annoncé qu'il restait candidat à la présidentielle, malgré sa mise en examen prochaine. Et ce matin, une perquisition a été menée au domicile parisien des époux Fillon.



- Emmanuel Macron a présenté plusieurs grandes mesures de son projet. Le candidat du mouvement En Marche insiste notamment sur 6 chantiers : la société du travail, la sécurité, la réforme de l'école, la modernisation de l'économie, la stratégie internationale et la moralisation de la vie publique.



- L'enquête se poursuit dans l'affaire de la disparition de la famille Troadec à Orvault. Ce matin, la voiture du fils, Sébastien, a été retrouvée sur un parking de Saint-Nazaire. Plus tard, un livre appartenant au père, Pascal, a été retrouvé près de Brest, là où hier, un pantalon et la carte vitale de la fille, Charlotte, avaient été découverts. La famille n'a pas donné de signes de vie depuis deux semaines.



- Une marche blanche à eu lieu cet après-midi à Canteleu près de Rouen, en hommage au jeune Baran. Cet adolescent, vraisemblablement victime de harcèlement scolaire, âgé de 14 ans s'est suicidé hier en sautant du 13e étage d'un immeuble.



- Selon plusieurs enquêtes menées dans différents pays, 10 à 30% des enfants à l'école primaire ont du mal à former les mots avec un stylo. En cause l'utilisation des tablettes et ordinateurs mais aussi la multiplication des photocopies.



- Donald Trump a assuré avoir une confiance "totale" dans son ministre de la Justice, Jeff Sessions, accusé d'avoir menti sur des contacts avec l'ambassadeur russe à Washington.