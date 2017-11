publié le 26/11/2017 à 07:51

L’équipe de France mène 2 points à 1, après la victoire en double de Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet qui ont dominé la paire belge Bemelmans - De Lorre (6-1), (3-6), (7-6), (6-4). C’est la première fois que les deux tricolores étaient alignés ensemble : un choix audacieux de la part de Yannick Noah.



Pour le duo, c’est une victoire importante. "Je me sens déjà heureux, parce que c’est vrai qu’avant le match, tu as forcément des questions et tu sais que tu n’as pas le droit à l’erreur. Mais c’est une finale de Coupe Davis donc tu sais que tu es attendu. Et c’est le capitaine qui a pris cette décision, il avait vraiment confiance en nous, on l’a senti. Donc c’est sa victoire aussi", confie Richard Gasquet au micro de RTL.

Ce duo avait tous les airs d’un coup de poker de Yannick Noah. Il avait suscité beaucoup de questions, mais après la victoire face à la Belgique, c’est le soulagement qui domine aujourd’hui. "C’est vrai que pour moi, personnellement, c’est vraiment bien qu’ils aient gagné ce match. Parce que ça aurait été chaud…", s’est amusé Yannick Noah après le match.

À écouter également dans ce journal

- En rugby, le XV de France poursuit sa descente aux enfers. Les Bleus ont dû concéder le nul 23 partout devant le Japon hier à la U Arena de Nanterre. Une nouvelle déconvenue après les défaites devant la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.



- À Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines, une centaine de pompiers ont été mobilisés dans la nuit pour retrouver des adolescents disparus dans les carrières de la commune. Le signalement a été fourni aux secours alentours de 17h.



- Emmanuel Macron a présenté hier son plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Il prévoit notamment dès le début de l'année, la création d'un signalement en ligne pour permettre aux victimes de contacter des policiers 24 heures sur 24.



- En Égypte, le bilan s'est encore alourdi après l'attaque d'une mosquée, vendredi 24 novembre dans le Sinaï. 305 personnes ont été tuées, dont au moins 27 enfants, dans l'attaque la plus sanglante vécue par le pays dans son histoire récente.



- En Argentine, les recherches restent vaines après la disparition du sous-marin, le San Juan, il y a dix jours. 13 pays au total y participent, à 400 km des côtes.