Sa prise de parole était très attendue. Dans le prolongement de l'onde de choc provoquée par l'affaire Harvey Weinstein, le producteur américain accusé de viols et agressions sexuelles, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis l'Élysée, samedi 25 novembre.





Le président de la République a dénoncé les violences faites aux femmes au cours de son allocution. Le chef de l'État ajouté qu'il ne voulait pas "que nous tombions dans un quotidien de la délation", ni que "chaque rapport homme-femme soit suspect de domination, comme interdit". Il a ainsi fait observer une minute de silence pour les 123 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016.

"La France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur", a poursuivi Emmanuel Macron, qui s'exprimait devant 200 personnes représentant les associations, les institutions et la classe politique à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Vers une régulation des jeux vidéo et des contenus sur internet

Emmanuel Macron a également fait part de son souhait que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), régule également les contenus sur internet et les jeux vidéo. Une vaste campagne de prévention contre le cyber-harcèlement va être lancée. Le président de la République a également annoncé la mise en place d'un système de signalement en ligne pour les victimes de harcèlement et de discriminations.



Grâce à ce dispositif, la victime pourra être accompagnée de chez elle. Ce système "sera mis en oeuvre dès le début de l'année prochaine de manière complète" a précisé Emmanuel Macron, sous la forme d'une discussion avec un policier formé et disponible 24 heures sur 24.



