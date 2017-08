JO-2024 : Paris prépare des Jeux carte postale

publié le 01/08/2017 à 09:25

Les Jeux Olympiques seront parisiens en 2024. "Cette fois, c'est gagné", titre Le Parisien/Aujourd'hui en France... Il n'y a, de fait, guère de suspense depuis la décision de Los Angeles. Hier soir, la ville américaine a opté pour l'organisation des Jeux de 2028. Paris tient donc son rêve olympique et sa Maire, Anne Hidalgo, s'est déclarée "heureuse de ce nouveau pas important". Il faut dire que la capitale avait mis tous les atouts de son côté, n'hésitant pas à jouer avec son patrimoine.



Un rêve noué le long de la Seine où Paris a misé sur ses emblèmes. Le marathon et le triathlon au pied de la Tour Eiffel, le cyclisme sur les Champs-Élysées, les épreuves d'équitation sous la gigantesque nef du Grand-Palais, le château de Versailles pour voir évoluer les cavaliers, les Invalides pour l'envoi des flèches du tir à l'arc.

La ville cherchera aussi à sublimer d'autres disciplines. Imaginez, les matchs de boxe sur les terrains de Roland-Garros ou encore les épreuves d'Haltérophilie au cœur du Zénith de Paris.



Le pôle le plus important est situé de l'autre côté du périphérique à Saint-Denis, avec le village olympique et au Stade de France, les épreuves d'athlétisme. Le Stade de France qui devrait voir sortir de terre, juste devant lui, les installations du centre nautique. Vous ajoutez en toile de fond, les épreuves de voiles à Marseille et vous obtenez cette carte postale sportive mise en place par Paris pour les JO-2024.

À écouter également dans ce journal

- Neymar jouera-t-il sous les couleurs du PSG la saison prochaine ? L'attaquant brésilien pour signer avec le club de la capitale pour un transfer record : 220 millions d'euros.



- En Ligue 2, Auxerre s'est imposé 1-0 face à Lens hier soir, grâce à un but de Yattara à la 83e minute. Auxerre rejoint donc les cinq équipes qui avaient gagné vendredi en tête du classement, et confirme sa volonté de jouer la montée en Ligue 1 cette saison.



- L'Euro de basket aura lieu les 31 août au 17 septembre prochains et c'est un défi pour l'équipe de France. Le groupe est totalement remanié après la retraite internationale de Tony Parker, combinée au forfait de Nicolas Batum et Rudy Gobert, deux autres cadres du groupe tricolore.