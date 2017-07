Eric Garcetti, et Anne Hidalgo, maires de Los Angeles et Paris, à Lausanne le 11 juillet 2017

publié le 31/07/2017 à 19:38

Les JO 2024 se rapprochent de Paris. La mairie de Los Angeles a trouvé un accord avec le Comité international olympique (CIO) pour organiser les JO 2028, selon un responsable municipal cité lundi 31 juillet par l'AFP. Cette entente découle de la décision de l'instance sportive d'effectuer simultanément l'attribution de l'organisation de ces deux éditions des Jeux.



Le 13 septembre à Lima, les membres du CIO devraient donc accorder 2024 à Paris et 2028 à Los Angeles. Les détails de l'accord n'étaient pas encore connus. Une annonce du Comité international olympique était attendue plus tard.

Paris a déjà organisé les Jeux en 1900 et 1924. Los Angeles en 1932 et 1984. Même si les deux villes étaient en concurrence, Paris était concentrée sur 2024 pour des Jeux du centenaire (après ceux de 1924 déjà organisés dans la capitale française). La capitale dirigée par Anne Hidalgo a toujours refusé d'envisager une candidature pour 2028, estimant que son projet n'était calibré que pour 2024, notamment en raison de la difficulté de sécuriser quatre années supplémentaires les terrains où doivent être construits les équipements manquants. De plus, le patron de la candidature américaine avait été le premier à évoquer la possibilité pour Los Angeles d'accepter 2028.



Ainsi, depuis quelques semaines, les deux villes et le CIO négociaient pour trouver un accord. Mais à nouveau, Los Angeles a profité de ce laps de temps pour faire savoir qu'elle était prête à accueillir 2028. Le maire Eric Garcetti estimait qu'il était "stupide" de refuser 2028 au regard des compensations financières accordées par le CIO.