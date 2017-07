publié le 31/07/2017 à 16:08

Le dénouement du plus grand feuilleton de ce mercato estival pourrait avoir lieu cette semaine. Neymar pourrait passer sa visite médicale ce mardi 1er août au Qatar, avant de signer son contrat pour s’engager avec le PSG. Après un déplacement de 48 heures en Chine pour une opération marketing d’un de ses sponsors, l’attaquant brésilien Neymar devrait faire une escale ce mardi à Doha pour passer sa visite médicale afin de s’engager avec le PSG, selon le quotidien qatarien El Watan.



La signature de la star brésilienne devrait avoir lieu en présence de Nasser Al Khelaifi et du cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, le propriétaire du PSG. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale serait déjà en train de réfléchir à une présentation en grandes pompes pour célébrer l’arrivée de Neymar dans la capitale. Face au départ imminent du crack auriverde, le FC Barcelone s’activerait pour tenter de le remplacer. Rebouté par le prix exorbitant demandé par Liverpool pour céder leur pépite brésilienne, Coutinho, les dirigeants barcelonais préparait une nouvelle offre pour acheter l’ailier français Moussa Dembélé à Dortmund.

Deux Français poussés vers la sortie à Manchester City

En Angleterre, le milieu de terrain Nemanja Matic devrait quitter Chelsea pour rejoindre Paul Pogba à Manchester United. L’international serbe devrait coûter près de 45 millions d’euros au club mancunien selon Sky Sports.

Du côté de Manchester City, deux joueurs français sont actuellement poussés vers la sortie. Lors d’une conférence de presse, l'entraîneur Pep Guardiola a explicitement indiqué qu’il ne comptait pas sur Samir Nasri et Eliaquim Mangala. "On voulait garder Nasri lors de la pré-saison il y a un an, mais il a décidé d’aller à Séville. Il connaît la situation", a lancé Pep Guardiola avant d'ajouter : "On a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Sa situation est la même que celle de Mangala. C’est une décision qu’ils doivent prendre avec leurs agents".



Libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux, Cédric Carrasso réfléchirait encore à son futur club. Le gardien de 35 ans se rapprochait du Sporting Portugal en fin de semaine dernière, mais les deux parties ne sont pas encore parvenues à se mettre d’accord sur les derniers détails du contrat selon L’Équipe.