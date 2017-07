publié le 01/08/2017 à 03:17

Un "accord innovant et positif qui permettrait de faire trois gagnants : la famille olympique, Paris et Los Angeles". C'est en ces termes que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a qualifié l'avancée de la candidature française à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. "Je suis heureuse que mon ami Eric Garcetti, maire de Los Angeles, fasse aujourd'hui un nouveau pas important", se réjouit-elle dans un message posté sur sa page Facebook, alors qu'on apprenait ce lundi 31 juillet que la mairie de Los Angeles avait trouvé un accord avec le Comité international olympique (CIO).



La cité des anges s'est en effet portée officiellement candidate à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2028, laissant à Paris le champ libre pour l'organisation des olympiades de 2024. Eric Garcetti estimait par ailleurs qu'il était "stupide" de refuser 2028 au regard des compensations financières accordées par le Comité olympique. À condition bien sûr, que ce dernier entérine ce nouvel accord.

"Les discussions entre nos deux villes et le CIO vont se poursuivre tout au long du mois d'août", explique la maire de Paris sur les réseaux sociaux, avant de conclure : "nous allons tout faire pour que le vote à Lima, le 13 septembre, soit un moment historique !". Si la candidature parisienne n'a jamais été si sûre, il faudra tout de même attendre cette date fatidique pour qu'elle soit formellement signée.