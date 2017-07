JO-2024 : "On vient de passer une étape décisive", se félicite Tony Estanguet

publié le 01/08/2017 à 08:11

Paris est-elle assurée d'organiser les Jeux Olympiques en 2024 ? Au lendemain de l'annonce de Los Angeles d'un accord avec le Comité international olympique (CIO) lui permettant d'accueillir les Jeux Olympiques de 2028, la Ville Lumière se voit quasiment certaine de les organiser en 2024. "On vient de passer une étape décisive, s'est félicité Tony Estanguet, le co-président du comité de candidature Paris 2024 et membre du CIO, au micro de RTL. C'était important pour la double attribution de 2024 et 2028 qu'il y ait un candidat pour 2028, c'est chose faite. Ce sera officiel le 13 septembre, il y a quand même un vote qui doit être fait par les 95 membres du CIO", a-t-il tempéré.



C'est en effet le 13 septembre à Lima, au Pérou, que les membres du Comité international olympique vont voter pour désigner la ville qui accueillera les JO en 2024 et 2028. Après l'annonce de Los Angeles, "c'est une nouvelle étape que l'on vient de franchir, a assuré Tony Estanguet. Celle-là nous rapproche plus que jamais des jeux à Paris en 2024. Je suis très content".

Pour autant, le co-président de la candidature de Paris 2024 se montre très prudent : "Ce n'est pas complètement fait, a-t-il nuancé. Mais je ne vois pas trop ce qui pourrait arriver et que ça puisse nous échapper. Il reste une belle présentation avant le vote du 13 septembre pour continuer à convaincre. C'est le dernier moment de parole de Paris 2024 donc il faut le réussir", a-t-il indiqué. À ses yeux, si Los Angeles a fait cette annonce aussi tôt, c'est que la ville "avait aussi envie de préparer cette présentation de Lima" analyse Estanguet : "Il fallait un peu de temps, des garanties... C'était important qu'ils annoncent cette candidature aujourd'hui pour laisser quelques semaines aux membres du CIO et aux équipes de LA de bien terminer cette aventure".