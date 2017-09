JO 2024 : Paris officiellement désignée ville hôte

publié le 13/09/2017 à 19:49

Malgré l'absence de suspense, Anne Hidalgo n'a pu masquer son émotion au moment de la prise de parole finale du président du CIO Thomas Bach.



Après un siècle d'attente et surtout trois échecs pour l'organisation des JO d'été 1992, 2008 et 2012, Paris accueillera de nouveau la grand messe sportive quadriennale en août 2024. Ce sera la troisième fois que les Jeux se dérouleront en France après 1900 et 1924.

Quelques minutes après l'annonce officielle, Emmanuel Macron a salué "une formidable reconnaissance de la France" et estimé que "cette victoire, c'est la France". "Nous venons d'apprendre la bonne nouvelle", a déclaré M. Macron, qui se trouvait à l'aéroport de Pointe-à-Pitre à la fin d'une visite dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ravagées par l'ouragan Irma.

Unanimité

Comme prévu, les 84 membres du Comité international olympique réunis à Lima, au Pérou, ont validé la double attribution pour Paris en 2024 et Los Angeles en 2028 lors d'un vote à mains levées unanime. Au terme de l'accord tripartite conclu entre les deux villes et le CIO, Los Angeles recevra 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros), soit 100 millions de plus que la capitale française.



Les deux métropoles étaient à l'origine candidates pour l'édition 2024, comme Hambourg, Rome et Budapest. Après le renoncement de ces trois dernières, le CIO a œuvré pour conserver ces "deux excellentes candidatures", selon Thomas Bach. En juillet, alors que la capitale française restait inflexible sur 2024, Los Angeles avait renoncé à cette édition pour reporter sa candidature sur 2028.

Jeux modestes

Les deux comités de candidature ont promis des Jeux modestes, reposant majoritairement sur les infrastructures existantes et dotés de budgets nettement inférieurs à ceux observés sur les dernières éditions : 6,6 milliards d'euros pour Paris, pour 4,5 milliards à Los Angeles, alors que les Jeux de Londres 2012 et de Rio 2016 avaient dépassé les 11 milliards de dépenses.