et Amélie James

publié le 13/09/2017 à 08:11

Il a choisi de se montrer solidaire, quitte à forcer un peu le trait sur la communication. Ce mardi 12 septembre, Emmanuel Macron s'est rendu à Saint-Martin pour constater les dégâts considérables causés par l'ouragan Irma. Alors que le chef de l'État avait prévu de rentrer en France métropolitaine à l'issue de cette journée, il a choisi de se montrer solidaire avec la population sinistrée en prolongeant sa visite.



Cette décision n'est finalement pas passé inaperçue puisque le chef de l'État et son entourage ont soigneusement livré les détails de cette nuit passée sur l'île. Un lit de camp pour dormir, une toilette fait à l'aide d'un sceau, Emmanuel Macron a souligné "faire comme les habitants" de l'île. "Il n' y a pas le choix. Mais moi, je repartirai demain et eux ils le font depuis plusieurs jours, et pendant encore plusieurs jours", a-t-il rappelé.

Le chef de l'État est désormais attendu sur l'île de Saint-Barthélemy avant de rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Le tout à bord de l'avion présidentiel dont le confort luxueux n'est un secret pour personne.