Paris 2024 : la Seine-Saint-Denis principale bénéficiaire après les Jeux

"Un héritage durable". Voilà l'un des axes phares de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2024. La capitale française sera officiellement choisie mercredi 13 septembre à Lima, aux alentours de 20h heure française. Déjà, RTL se penche tout au long de la semaine sur ce que seront les JO dans 7 ans, mais aussi, mercredi 6 septembre, sur la trace qu'ils laisseront.



En termes d'infrastructures sportives, le principal bénéficiaire sera le département de la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, le "9-3" ne compte que 16 équipements par tranche de 10.000 habitants quand la moyenne nationale est de 50. Ce déséquilibre sera en partie comblé par la construction de plusieurs bassins, dont la piscine olympique.

Directrice "impact et héritage" du projet, Marie Bersac explique que l'héritage des JO soit être "en action. On a besoin d'une piscine olympique puisqu'il n'y en a pas sur le territoire français. On la construit en pensant à l'utilité pour les habitants du 93, où un enfant sur deux ne sait pas nager en 6e. Il y a un véritable besoin pour la population sur ce territoire-là".

Faire évoluer le regard porté sur le handicap

Ces Jeux vont aussi permettre de combler d'autres retards, en particulier sur l'accessibilité des personnes handicapées, sportives ou non. Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique et co-présidente du comité des athlètes souligne que "même si le réseau de transports est en parallèle de la candidature, on sait que la chose sera bien pensée".



Ainsi, "les stades de compétition et d'entraînements seront accessibles par la suite aux Parisiens en situation de handicap. Surtout, on aura un héritage en termes de développement du handisport même en province, parce qu'on va véhiculer une image, préparer toute une génération". L'héritage de ces Jeux est aussi une espérance, celui d'un regard différent porté sur le handicap.