JO 2024 : pour Teddy Riner, les jeux ne sont pas un gouffre financier

04/09/2017

Le 13 septembre, Paris devrait être annoncée officiellement ville hôte des Jeux olympiques 2024. Après plusieurs mois de compétition avec Los Angeles, les deux villes s'étaient vues remettre une double attribution, à condition de se séparer 2024 et 2028, "à l'amiable".



Si il est maintenant certain que Paris accueillera les JO en 2024, le budget prévu est pour l'instant de 6,6 milliards d'euros. Une "prévision" pour le moment, puisque les dépenses réelles d'organisation des Jeux sont souvent plus importantes. Dans le cas de Pékin en 2008, le budget avait été multiplié par 10, et par 2 lors des JO de Londres et de Rio de Janeiro.

Une habitude qui inquiète : la capitale française va-t-elle sur des dépenses trop importantes ? Pas selon Teddy Riner, champion du monde de judo, qui insiste sur la participation du Comité international olympique (CIO): "Parfois j'entend "qui va payer tout ça ?" Lorsqu'on reçoit les Jeux, on reçoit aussi un très gros chèque. Je pense que les Français ne sont pas au courant" a-t-il déclaré au micro de RTL. "Le pays reçoit déjà un milliard et demi du CIO, c'est pas rien."



L'organisation des JO 2024 a également souligné "la réutilisation" des structures qui seront construites, comme les villages olympiques qui serviront par la suite d'habitations. De plus, le secteur privé participera de façon importante au financement de l'accueil des Jeux selon les organisateurs, ce qui limitera les dépenses publiques.