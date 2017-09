et AFP

publié le 13/09/2017 à 18:00

Le suspense est infime. À 20h04 ce mercredi 13 septembre, Paris devrait être désignée ville hôte des Jeux olympiques 2024, à l'issue de la 131e session du Comité international olympique ouvert à Lima, peu après 9h, heures locales. Avant la proclamation du résultat, les deux villes auront droit à 25 minutes chacune pour une ultime présentation.



Cent ans après l'organisation de la dernière des deux éditions parisiennes (1900 et 1924) et après trois candidatures ratées - la dernière remonte à 2005 pour les JO 2012 - l'attribution de l'organisation des JO constituerait un événement "historique", selon les mots de Tony Estanguet, déjà pressé de se retrouver le soir de la cérémonie d'ouverture programmée le 2 août 2024.



Favorite depuis des mois - encore plus après l'accord conclu avec Los Angeles qui devrait hériter de 2028 -, la Ville lumière, soutenue par de très nombreux sportifs français, prévoit un budget de 6,6 milliards d'euros pour l'organisation du premier événement sportif planétaire.



Avec cette somme, la capitale prévoit la réalisation pérenne de la piscine olympique, du Village des athlètes et des médias, qui seront reconvertis en logements et serviront donc la population locale. Il couvre également l'aménagement des transports publics pour les personnes handicapées, une exigence du CIO.