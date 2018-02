publié le 12/02/2018 à 13:32

Et de trois. Martin Fourcade a remporté son troisième titre olympique, et le deuxième dans cette catégorie du biathlon, la poursuite 12,5 kilomètres. Le sportif français le plus médaillé des Jeux olympiques d'hiver (à égalité avec le skieur Jean-Claude Killy, ndlr) apporte ainsi à la France sa troisième médaille aux JO de Pyeongchang, et sa deuxième médaille d'or, après le sacre de Perrine Laffont dimanche 11 février en ski de bosses.



S'il avait été décevant en arrivant seulement à la 8ème place dimanche en sprint, il a pris une éclatante revanche ce lundi, quelques minutes après la très belle médaille de bronze décrochée par Anaïs Bescond, également lors de l'épreuve de la poursuite en biathlon.

Le Français, qui n'a commis qu'une seule faute au tir est parti avec 22 secondes de retard sur la tête de course et l'Allemand Arnd Peiffer vainqueur du sprint. Tout en prenant le temps de brandir le poing haut après ses derniers tirs et de se saisir d'un drapeau tricolore dans les derniers mètres, le champion de Font-Romeu a rejeté sur la ligne ses adversaires à plus de 12 secondes pour Samuelsson et 15 secondes pour Doll.

Avec ce sacre, Martin Fourcade étoffe encore un peu plus un palmarès déjà impressionnant, constitué, en plus de ses titres olympiques, de 11 titres de champion du monde et 69 victoires en coupe du monde.