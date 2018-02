publié le 18/02/2018 à 12:58

Cela s'est joué à quelques centimètres. À tel point que la photo finish a été nécessaire pour départager Martin Fourcade et Simon Schempp. Au terme d'un sprint dantesque, le Français s'est une nouvelle fois couvert d'or sur la mass start à Pyeongchang. Le patron du biathlon a devancé l'Allemand Simon Schempp au terme de cette mass-start, course de 15 kilomètres. Le Norvégien Emil Hegle Svendsen, qui termine à plus de onze secondes, complète le podium.



Cependant, que ce fut dur ! Une faute lors du premier tir, une chute lors du tour de pénalité... Martin Fourcade n'a rien lâché pour s'offrir ce nouveau sacre. Et le reste de la course a été quasiment parfait alors que son principal rival, Johannes Boe, était déjà hors-jeu. Mais le Français aime jouer avec le feu. Et à l'image de la course individuelle, le quadruple olympique s'est fait une frayeur sur son ultime tir.

Un échec qui a permis à l'Allemand Simon Schempp de continuer à rêver. Un mano a mano spectaculaire qui aura malgré tout souri à l’athlète tricolore qui s'est offert un second titre olympique, après celui de la poursuite, lors de cette olympiade.



C'est juste magique, je suis complètement stone Martin Fourcade Partager la citation





"J'ai cru que ça allait se passer pareil, que l'histoire qui se répétait", a-t-il réagi faisant référence à la précédente olympiade où Martin Fourcade avait dû se contenter de la médaille d'argent pour quelques centimètres. Il n'en est rien, c'est bel et bien sur la plus haute marche du podium que montera le Français : "C'est juste magique, je suis complètement stone. C'est incroyable. Je me suis vu second. Quand je jette le pied, je sais que je l'ai bien fait mais j'avais l'impression d'être derrière. C'est magique".



Cette victoire est surtout synonyme d'histoire. Avec quatre médailles d'or, le leader de la discipline est ainsi devenu le Français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver dépassant Jean-Claude Killy. Définitivement hors-norme. Martin Fourcade compte en outre deux médailles d'argent olympiques, avec la mass start de Vancouver 2010 et celle de Sotchi... Soit un total de six médailles.