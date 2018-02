publié le 16/02/2018 à 15:23

27 médailles sont de nouveau à conquérir samedi 17 à Pyeongchang et la France aligne des athlètes dans sept des neuf épreuves majeures du jour. Après une semaine de compétition, son total est de sept récompenses, trois en or, deux en argent et deux en bronze.



Au lendemain de la 2e place décrochée par Julia Pereira de Sousa-Mabileau en snowboard cross, la jeunesse pourrait encore être à l'honneur avec Tess Ledeux, championne du monde et favorite de l'épreuve de ski slopestyle. La native de Bourg-Saint-Maurice est âgée de 16 ans et trois mois, deux de moins que la dernière médaillée française en date.

Lou Barin sera aussi au départ des qualifications de cette épreuve de ski slopestyle (2h du matin en France), au programme des JO depuis la précédente édition à Sotchi. La finale, en trois manches, est prévue à partir de 5 heures.

Tessa Worley revient sur le Super-G

À ce moment de la nuit, Tessa Worley aura pris ou non sa revanche après son slalom géant décevant (7e). La skieuse du Grand-Bornand est au départ (3h) du Super-G dames avec Tiffany Gauthier, Romane Miradoli et Jennifer Piot.



À 10h30, Delphine Claudel, Anouk Faivre-Picon, Aurore Jean et Coraline Thomas Hugue seront au départ du relais dames (4 x 5 km) en ski de fond.



Mass-start dames en biathlon

À 11 heures, Veronique Pierron et Tifany Huot-Marchand sont engagées dans les séries du 1.500 m dames en short track, suivis à 11h44 par leurs homologues masculins Thibaut Fauconnet et Sébastien Lepape sur 1.000 m.





Direction le stade de biathlon à 12h15 pour la mass-start dames (12,5 km) avec forcément des espoirs de médailles pour Marie Dorin, Justine Braisaz, Anaïs Bescond et Anaïs Chevalier.



La journée se terminera côté français avec la finale du grand tremplin individuel messieurs en saut à skis, avec Jonathan Learoyd et Vincent Descombes-Sevoie (13h30). Respectivement 34e et 48e des qualifications, ils tenteront de faire mieux.

JO 2018 : le programme de samedi 17 février

01h05 - Curling : poule unique dames, Suisse - Suède, Athlètes olympiques de Russie - États-Unis, Japon - Chine, Danemark - Grande-Bretagne,

02h00 - Ski acrobatique : qualifications slopestyle dames

02h00 - Patinage artistique : programme libre messieurs

03h00 - Ski alpin : Super-G dames

04h10 - Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, Canada - République tchèque

04h10 - Hockey sur glace : barrage 1 dames

05h00 - Ski acrobatique : finale slopestyle dames



06h05 - Curling : poule unique messieurs, Corée du Sud - Grande-Bretagne, Suisse - Norvège, Canada - Suède, Japon - Italie



08h40 - Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, Corée du Sud - Suisse

08h40 - Hockey sur glace : barrage 2 dames

10h30 - Ski de fond : relais 4x5 km dames

11h00 - Short-track : séries 1.500 m dames puis demies et finale (13h09)

11h44 - Short-track : quarts de finale 1.000 m messieurs puis demies et finale (13h24)

12h00 - Ski acrobatique : qualifications saut messieurs



12h05 - Curling : poule unique dames, Athlètes olympiques de Russie - Japon, Chine - Danemark, Corée du Sud - Grande-Bretagne, États-Unis - Canada

12h15 - Biathlon : mass start 12,5 km dames

12h20 - Skeleton : finale dames

13h10 - Hockey sur glace : phase de poules messieurs, Athlètes olympiques de Russie-Etats-Unis et Slovénie-Slovaquie

13h30 - Saut à ski : finale grand tremplin messieurs