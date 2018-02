publié le 09/02/2018 à 08:01

Près de 2.900 athlètes venus de 93 nations ou comités olympiques, 102 médailles d'or en jeu dans 15 disciplines sur la neige, la glace et dans les airs. Moins de deux ans après les Jeux olympiques d'été de Rio, la grand messe olympique revient à Pyeongchang, en Corée du Sud, avec les JO d'hiver. Si la cérémonie d'ouverture est prévue vendredi 9 février, les compétitions ont débuté la veille et se dérouleront durant plus de deux semaines, jusqu’au dimanche 25 février.



Conduite par son porte-drapeau Martin Fourcade, l'homme qui plane sur le biathlon depuis sept ans, la France espère battre son record de médailles établi à Sotchi en 2014 (4 en or, 4 en argent, 7 en bronze). Au vu du palmarès de nombre de ses 108 sélectionnés, elle en a largement les moyens.

Durant ces Jeux, l'attitude des 22 représentants de la Corée du Nord sera particulièrement scrutée. Ils doivent se joindre aux 121 sportifs du Sud pour un défilé commun lors de la cérémonie d'ouverture drapeau de l'unification coréenne au vent - la silhouette bleu pâle de la péninsule sur fond blanc - comme le clou du spectacle du défilé des athlètes.

Auparavant, 168 Russes considérés comme "propres" auront fait leur entrée dans l'arène, sous la bannière olympique, avec la mention OAR pour Athlètes olympiques de Russie, dont le pays est banni pour dopage.

