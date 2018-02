publié le 12/02/2018 à 01:03

Jour de revanche pour le biathlon français ? Martin Fourcade, porte-drapeau bleu-blanc-rouge vexé par sa 8e place en sprint lors de son entrée dans la compétition, et Marie Dorin, au pied du podium la veille, peuvent monter sur le podium lundi 12 février lors de la poursuite.



Les filles seront les premières en piste à partir de 11h10 heure française. Outre Dorin, la France aligne au départ Justine Braisaz, Anaïs Chevalier et Anaïs Bescond. Les garçons débuteront, eux, à 13h, avec Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet et Antonin Guigonnat en plus de Fourcade.

Autre moment fort attendu de cette troisième journée avec médailles à la clef : le ski de bosses messieurs. Anthony Benna et Benjamin Cavet espèrent rejoindre Sacha Theocharis en finale (repêchage à 11h30, manche finale à 13h). Le ski de bosses a apporté à la France sa première médaille avec l'or de Perrine Laffont, dimanche 11 février.

Tessa Worley, en revanche, devra patienter jusqu'à jeudi 15 février pour prendre part au slalom géant de ski alpin. Comme la descente hommes, la course a été reportée en raison des rafales de vent sur les sites de Yongpyong.

Le film de la journée :

11h41 - Anaïs Bescond décroche la médaille de bronze, la 2e médaille de la France lors de ces JO.



11h40 - Victoire de l'Allemande Laura Dahlmeier



11h39 - Anaïs Bescond et la Tchèque Veronika Vitkova sont à la lutte pour la 2e place, la Française est pour l'instant 3e.



11h36 - Sans faute d'Anaïs Bescond, qui va s'offrir la médaille de bronze, au pire.



11h35 - L'Allemande Laura Dahlmeier va s'offrir le doublé sprint-poursuite après un nouveau sans faute au 2e tir debout.



11h30 - Une seule faute pour Anaïs Bescond au 1er tir debout, la Française est à la lutte pour la médaille de bronze. 4e, elle compte 10 secondes de retard sur la 3e. Justine Braisaz est 10e.



11h23 - Justine Braisaz commet deux fautes au 2e tir couché mais Anaïs Bescond réalise un sans-faute, la voilà 4e. Marie Dorin est 6e. Il reste deux tirs debout.



11h17 - Justine Braisaz a pris la 5e position grâce à un sans faute au tir, Anaïs Bescond est 8e.



11h16 - Sans faute pour Dahlmeier au 1er tir couché. Marie Dorin en commet deux, synonymes de 300 m de pénalité.



11h14 - Marie Dorin (4e) ne compte plus que 23 secondes de retard sur Dahlmeier.



11h10 - L'Allemande Laura Dahlmeier s'est élancée en première, Marie Dorin en 4e position avec un retard de 44 secondes.



11h08 - La poursuite dames va bien avoir lieu à l'heure prévue.



10h52 - Une incertitude plane sur la tenue de la poursuite dames du biathlon en raison du vent.



10h21 - La Suisse mène en ce moment 3-0 face au Japon dans le tournoi de hockey sur glace féminin.



10h06 - La poursuite dames en biathlon début dans un peu plus d'une heure.



8h34 - La star américaine du snowboard half-pipe Chloe Kim a survolé les qualifications et sera l'immense favorite de la finale, mardi 13 février. Les Françaises Sophie Rodriguez et Mirabelle Thovex passent aussi, avec les 9e et 10e places en qualifications.



7h53 - L'Américaine Jamie Anderson remporte l'or en snowboard slopestyle, au bout d'une épreuve perturbée par un vent violent et marquée par de nombreuses chutes.



5h22 - Le Canada sacré champion olympique de patinage artistique par équipes devant la Russie sous drapeau olympique et les États-Unis.



1h14 - Le slalom géant dames reprogrammé jeudi 15 février. La première manche est désormais prévue à 1h30 heure française, la seconde à 5h15. Le même jour se déroulera la descente messieurs (3h00), qui était initialement programmée dimanche 11 février mais n'a pu se tenir en raison, déjà, du vent.



0h08 - Le slalom géant dames annulé à cause du vent qui souffle dans la station de Yongpyong.