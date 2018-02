publié le 09/02/2018 à 16:50

L'athlétisme et ses nombreuses disciplines tiennent pour beaucoup le haut du pavé lors des Jeux Olympiques d'été. L'hiver, la star reste le ski alpin, malgré la concurrence récente des épreuves acrobatiques, même si les Français et les Françaises se passionnent ces temps-ci pour des biathlètes (Martin Fourcade en tête) ou des patineurs (Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron).



Que les représentants bleu-blanc-rouge soient au départ ou non, avec de réelles chances de podium ou pas, une descente olympique reste quasiment l'équivalent d'un 100 m sur le tartan. Un moment à ne pas rater, à couper le souffle. Celles de Pyeongchang sont prévues dès le dimanche 11 février pour les hommes (3h du matin heure française), le mercredi 21 février pour les femmes (même heure).

Brisés en novembre par le décès accidentel de leur équipier David Poisson, Adrien Théaux, Johan Clarey, Brice Roger et Maxence Muzaton tenteront de créer l'exploit, comme Jean-Luc Crétier et Antoine Dénériaz dans l'histoire récente. Chez les femmes Tiffany Gauthier, Laura Gauché, Romane Miradoli et Jennifer Piot porteront les couleurs françaises.

Slalom géant et combiné visés

Sur le papier, les deux meilleures chances de podiums, voire de titre (attendu depuis 12 ans), se nomment Tessa Worley et Alexis Pinturault. Blessée au genou droit, Worley avait manqué les Jeux de Sotchi. Quatre ans plus tard, la skieuse du Grand-Bornand est en quête de l'or en slalom géant.



Pinturault, lui, a gagné quatre des cinq derniers combinés de la Coupe du monde auxquels il a participé à cheval sur deux saisons. Il peut aussi briller en géant. En combiné, la France disposera d'un second atout avec Victor Muffat-Jeandet. En slalom, sur deux manches, Jean-Baptiste Grange et Julien Lizeroux restent des clients.

Le programme du ski alpin en heures françaises

Dimanche 11 février :

3h00 : descente hommes



Lundi 12 février :

2h15 : slalom géant femmes, manche 1

5h45 : slalom géant femmes, manche 2



Mardi 13 février :

3h30 : combiné hommes, descente

7h00 : combiné hommes, slalom



Mercredi 14 février :

2h15 : slalom femmes, manche 1

5h45 : slalom femmes, manche 2



Jeudi 15 février :

3h00 : Super-G hommes



Samedi 17 février :

3h00 : Super-G femmes



Dimanche 18 février :

2h15 : slalom géant hommes, manche 1

5h45 : slalom géant hommes, manche 2



Mercredi 21 février :

3h00 : descente femmes



Jeudi 22 février :

2h15 : slalom hommes, manche 1

5h45 : slalom hommes, manche 2



Vendredi 23 février :

3h00 : combiné femmes, descenbte

6h30 : combiné femmes, slalom



Samedi 24 février :

3h00 : épreuve par équipes