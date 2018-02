JO 2018 : le programme du patinage artistique en heures françaises

publié le 08/02/2018 à 18:58

Le biathlon avec Martin Fourcade ? Le ski alpin avec Tessa Worley et Alexis Pinturault ? Les épreuves acrobatiques de snowboard ou de ski ? Non, selon un sondage réalisé pour RTL une semaine avant le début des 23es Jeux Olympiques d'hiver, la discipline préférée des Françaises et des Français est... le patinage artistique !



Ce sport mêlant élégance et prouesse sportive sur la glace est plébiscité par 37% des sondés. Les épreuves alpines arrivent loin derrière avec 22%, le biathlon 3e avec 19%. À Pyeongchang, ces amateurs, et ceux qui veulent notamment voir à l'oeuvre le couple Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron devront veiller la nuit, la majorité des épreuves étant programmées à 2h du matin heure française.

Avec ses deux danseurs de 22 et 23 ans, la France tient enfin la promesse d'une médaille olympique, un bonheur que le patinage tricolore n'a plus connu depuis 2002 et le sacre de Marina Anissina et Gwendal Peizerat à Salt Lake City, en danse sur glace déjà. Seuls les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir semblent en mesure d'empêcher les Français de se parer d'or.

Papadakis et Cizeron ne participeront toutefois pas à l'épreuve par équipes, car ils "procèdent actuellement aux derniers réglages sur leurs programmes", a annoncé leur Fédération. Ils seront remplacés par Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac, accompagnés de Vanessa James et Morgan Ciprès en couple, Chafik Besseghier en simple messieurs et Maé-Bérénice Méité en simple dames.

Le programme complet en heures françaises

En gras, les épreuves attribuant des médailles.



Vendredi 9 février :

2h00 : épreuve par équipes (programme court Hommes)

3h45 : épreuve par équipes (programme court couple)



Dimanche 11 février :

2h00 : épreuve par équipes (danse sur glace, danse courte)

3h45 : épreuve par équipes (programme court Femmes)

5h40 : épreuve par équipes (programme libre couple)



Lundi 12 février :

2h00 : épreuve par équipes (programme libre H)

3h10 : épreuve par équipes (programme libre F)

4h20 : épreuve par équipes (dans sur glace, danse libre)



Mercredi 14 février :

2h00 : programme court couple



Jeudi 15 février :

2h30 : programme libre couple



Vendredi 16 février :

2h00 : programme court H



Samedi 17 février :

2h00 : programme libre H



Lundi 19 février :

2h00 : danse sur glace, danse courte



Mardi 20 février :

2h00 : danse sur glace, danse libre



Mercredi 21 février :

2h00 : programme court F



Vendredi 23 février :

2h00 : programme libre F



Dimanche 25 février :

1h30 : gala