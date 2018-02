publié le 13/02/2018 à 17:51

Deux médailles de plus lundi 12 puis mardi 13 février. Et combien mercredi 14 pour la délégation française, qui en totalise cinq (deux en or, une en argent, deux en bronze) après quatre journées de compétition à Pyeongchang ? Sur le papier, les meilleures chances reposent encore sur le biathlon, avec le retour des filles pour l'individuelle dames (12h05 heure française).





Anaïs Bescond, médaillée de bronze sur la poursuite après une formidable remontée (partie de la 19e place), espère surfer sur sa forme en Corée du Sud. Meilleure Française sur les épreuves de Coupe du monde (8e au classement général), Justine Braisaz peut aussi légitimement rêver de podium à 21 ans. Anaïs Chevalier et Célia Aymonier sont également au départ de ce 15 km contre-la-montre.

En ski alpin, au lendemain du doublé d'Alexis Pinturault et de Victor Muffat-Jeandet en combiné (derrière l'Autrichien Marcel Hirscher), il semble compliqué d'imaginer un nouveau podium en slalom dames (1re manche à 2h15, 2e à 5h45). Ni Nastasia Noëns ni Adeline Baud-Mugnier n'en ont signé cette année.

Jason Lamy-Chappuis, come-back payant ?

Jason Lamy-Chappuis (combiné nordique) en janvier 2018 à Chaux-Neuve Crédit : SEBASTIEN BOZON / AFP

En ce qui concerne le combiné nordique (petit tremplin), c'est l'incertitude. De retour sur le circuit après deux années de pause, le champion olympique 2010 Jason Lamy-Chappuis peut-il de nouveau monter sur la "boîte" ? Il y a quatre ans, il avait raté ses Jeux en Russie (35e sur le petit tremplin, 7e sur le grand). Les sauts sont prévus à 7h, la partie ski de fond à 9h45, avec également François Braud, Maxime Laheurte et Antoine Gérard sous les couleurs bleu-blanc-rouge.





Les deux derniers Français en lice sont Vanessa James et Morgan Ciprès en patinage artistique. Cinq jours avant l'entrée en lice de Gabriella Papadakis et Gabriel Cizeron en danse sur glace, le couple dispute le programme court (2h). Le libre, à l'issue duquel seront attribuées les médailles, se déroulera le lendemain.

JO 2018 : le programme de mercredi 14 février

01h05 - Curling : poule unique messieurs, Danemark - Suède, Canada - Italie, Corée du Sud - États-Unis, Suisse - Grande-Bretagne



2h00 - Patinage artistique : programme court couples

2h15 - Ski alpin : slalom Femmes, 1re manche

2h30 - Snowboard : finale half-pipe Hommes

4h10 - Hockey sur glace : phase de groupes dames, Suède - Suisse

05h45 - Ski alpin : slalom F, 2e manche

06h05 - Curling : poule unique dames, Japon-Etats-Unis, Athlètes olympiques de Russie-Grande-Bretagne, Danemark-Suède, Suisse-Chine

7h00 - Combiné nordique : tremplin normal H

8h20 - Luge : finale doubles



08h40 - Hockey sur glace : phase de groupes dames, Corée unie - Japon

9h45 - Combiné nordique : 10 km H

11h00 - Patinage de vitesse : 1.000 m F

12h05 - Biathlon : individuelle 15 km F

12h05 - Curling : poule unique messieurs, Canada - Grande-Bretagne, Corée du Sud - Suède, Suisse - Italie, Norvège - Japon

12h20 - Luge biplace messieurs : 1re et 2nde manches

13h10 - Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, Slovaquie - Athlètes olympiques de Russie, États-Unis - Slovénie