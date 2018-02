JO 2018 : Alexis Pinturault en bonne position après la descente du combiné

publié le 13/02/2018 à 05:41

Alexis Pinturault veut aller chercher l'or à Pyeongchang. Ce mardi 13 février à 3h30 heure française, le skieur français a réalisé le dixième temps (1'20''28) de la descente, qui est la première manche du combiné olympique avant le slalom. Une performance qui satisfait le skieur de Courchevel puisque ceux qui le devancent au classement sont des descendeurs spécialistes de vitesse et peu à l'aise en slalom. Il promet 'un beau match" sur ce deuxième acte.



Le Français considère que son "run a été plutôt bon". "Je suis trois dixièmes devant Marcel [Hirscher]. Comme d'habitude, tout va se jouer dans le slalom", a réagi Alexis Pinturault au micro de France Télé. "J'ai réussi à faire une bonne descente, bien placée. Le vent m'a gêné, surtout à la section du milieu où j'ai pris du vent de côté. On s'y attendait, quand ça arrive on essaye d'être plus profilé", a expliqué le Français, qui a concédé 1 sec 4/100e sur l'Allemand Thomas Dressen, un pur descendeur.

Tout va se jouer dans le slalom

Son avance reste mince sur grand rival autrichien Marcel Hirscher, arrivé en 12e position (1'20''56). Le leader de la Coupe du monde de ski alpin et vice-champion du monde de combiné l'an passé cherchera à remporter l'or olympique. Moins bien placé, en 14e position, ce sera beaucoup plus compliqué pour un autre français, Victor Muffat-Jeandet. "Ce n'est pas une bonne manche pour moi, pas un bon temps. Je vais essayer de me remobiliser pour le slalom", a déclaré le skieur tricolore.

Thomas Mermillod-Blondin, qui n’a presque pas skié lors des deux dernières saisons à cause de blessures, a réalisé une superbe descente en finissant 17ème. C'est désormais à 7 heures heure française, dans l'épreuve du slalom, que tout va se jouer.