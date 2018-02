publié le 19/02/2018 à 16:46

Seront-ils remis de leurs émotions ? Encore plus remontés ? Au lendemain d'un programme court perturbé par une robe délassée dans le cou, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron reviennent mardi 20 février à 2 heures, heure française, pour présenter leur programme libre. Malgré l'accroc, le couple français de danse sur glace attaque cette seconde manche en 2e position, avec 1,74 point de retard sur les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir. Un écart pas insurmontable.



Nouvelles chances de podium pour la délégation bleu-blanc-rouge dès 2h30 avec la finale, en trois temps, du ski half-pipe dames. Marie Martinod vice-championne olympique en titre, et Anaïs Caradeux ont franchi les qualifications aux 2e et 12e place. Les garçons, avec Kevin Rolland (médaille de bronze à Sotchi mais diminué par une épaule en Corée du Sud) et Thomas Krief, disputeront les leurs à partir de 5 heures.

Il faudra revenir en fin de matinée pour suivre la suite des aventures des Français et des Françaises. À 11 heures, Jason Lamy-Chappuis, François Braud, Antoine Gérard, Maxime Laheurte effectuent leur saut (grand tremplin) du combiné nordique (manche de ski de fond à 13h45). Surtout, à 12h15 s'élance le relais mixte en biathlon. Martin Fourcade sera vraisemblablement entouré de Marie Dorin, Anaïs Bescond et Simon Desthieux. En 2014, la France avait pris la 6e place.

JO 2018 : le programme de mardi 20 février

En gras, les épreuves attribuant des médailles.



1h05 - Curling : poule unique messieurs, Grande-Bretagne - Norvège, Japon - Canada, Corée du Sud - Suisse, Italie - Suède

2h00 - Patinage artistique : danse sur glace, danse libre

2h30 - Ski acrobatique : finale half-pipe dames

4h10 - Hockey sur glace : barrages messieurs États-Unis - Slovaquie, match de classement dames Suède - Corée unifiée

5h00 - Ski acrobatique : qualifications half-pipe messieurs



06h05 - Curling : poule unique dames, Canada - Chine, États-Unis - Corée du Sud, Grande-Bretagne - Japon

8h40 - Hockey sur glace : barrages messieurs Slovénie - Norvège, match de classement dames Suisse - Japon

11h00 - Combiné nordique : individuel grand tremplin

11h00 - Short-track : qualifications 1.000 m dames

11h45 - Short-track : qualifications 500 m messieurs

12h05 - Curling : poule unique messieurs, Suisse - États-Unis, Norvège - Italie, Japon - Danemark

12h15 - Biathlon : relais mixte (2x6 km F et 2x7,5 km H)

12h29 - Short-track : finale 3.000 m relais dames

12h50 - Bobsleigh à deux : séries dames

13h10 - Hockey sur glace : barrages messieurs Finlande - Corée du Sud et Suisse - Allemagne

13h45 - Combiné nordique : 10 km messieurs