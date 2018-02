publié le 17/02/2018 à 15:30

La 7e place sur le sprint avait été suivie d'une démonstration en poursuite. La mass-start masculine effacera-t-elle la déception de Martin Fourcade sur l'individuelle (5e) ? Le biathlète de 29 ans, Français le plus titré aux JO d'hiver à égalité avec Jean-Claude Killy, revient dimanche 18 février (12h15 heure française) pour sa quatrième épreuve, la dernière en individuel avant les relais mixte et messieurs.



Deux fois médaillé d'argent sur cette course avec départ groupé (2010 et 2014), le porte-drapeau bleu-blanc-rouge espère bien triompher, comme il l'a fait deux fois sur trois en Coupe du monde cette saison.

Celle qui lui a échappée était revenue à son rival norvégien Johannes Boe, de retour au premier plan sur l'individuelle jeudi 15 février. Outre Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet et Adrien Guigonnat sont également au départ.

Ski alpin et ski de fond à l'honneur ?

Cette 8e joute de biathlon de la quinzaine clôturera une journée peut-être riche pour la France. Médaillés d'argent de bronze sur le combiné alpin, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet reviennent pour le slalom géant (1re manche 2h15, 2e manche 5h45), accompagnés de Mathieu Faivre et Thomas Fanara.



Dès 2h du matin, Antoine Adelisse, Benoît Buratti débutent les qualifications du ski slopestyle (finale à partir de 5h15). À 7h15, le relais français de ski de fond (4x10 km) espère faire aussi bien qu'à Sotchi : 3e. Les quatre fondeurs sont à choisir parmi Adrien Backsheider, Jean-Marc Gaillard, Jules Lapierre, Maurice Manificat, Clément Parisse et Damien Tarantola.

JO 2018 : le programme de dimanche 18 février

01h05 - Curling : poule unique messieurs, Norvège - Danemark, États-Unis - Japon, Suisse - Canada

02h00 - Ski acrobatique : qualifications slopestyle messieurs

02h15 - Ski alpin : slalom géant messieurs, 1re manche

04h10 - Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, Allemagne - Norvège

04h10 - Hockey sur glace : match de classement dames

05h15 - Ski acrobatique : finale slopestyle messieurs

05h45 - Ski alpin : slalom géant messieurs, 2e manche

06h05 - Curling : poule unique dames, Grande-Bretagne - Suède, Canada - Suisse, Chine - Corée du Sud

07h15 - Ski de fond : relais 4x10 km messieurs



08h40 - Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, République tchèque - Suisse

08h40 - Hockey sur glace : match de classement dames

12h00 - Ski acrobatique : finale saut messieurs

12h00 - Patinage de vitesse : 500 m dames, qualifications poursuite par équipes messieurs

12h05 - Bobsleigh : séries bob à deux

12h05 - Curling : poule unique messieurs, Suède - Japon, Danemark - Corée du Sud, Italie - Grande-Bretagne, États-Unis - Norvège

12h15 - Biathlon : mass-start 15 km messieurs

13h10 - Hockey sur glace : phase de groupes messieurs, Canada - Corée du Sud, Suède - Finlande