publié le 15/02/2018 à 12:00

Le Graal à portée du fusil : Martin Fourcade a l'occasion de devenir le sportif français le plus titré des Jeux Olympiques d'hiver et de dépasser Jean-Claude Killy s'il parvient à conserver son titre sur l'Individuel en Corée du Sud.



Le défi immense que le Français s'était lancé avant ces JO prend corps. Et lui tend même désormais les bras. Lui qui s'était lancé à l'assaut du record de Jean-Claude Killy et de son triplé légendaire aux Jeux de Grenoble en 1968 (descente, slalom, slalom géant) se trouve désormais en position de le dépasser.

Après son douloureux échec de dimanche 11 février sur le sprint (8e), Fourcade, vexé, a pris une revanche éclatante le lendemain en décrochant la médaille d'or de la poursuite. Avec ses trois médailles d'or, il a donc rejoint Killy alors qu'il lui reste encore quatre courses à Pyeongchang (individuelle, mass-start, relais mixte et relais hommes). Quatre occasions, quatre opportunités pour entrer dans l'Histoire.



Le film de la course :

12h54 - Le Tchèque Ondrej Moravec affiche aussi un 15 sur 15. Mais après le 3e tir, c'est le Norvégien Johannes Boe, malgré une faute, qui pointe en tête.



12h50 - 15 sur 15 pour le Suédois Fredrik Lindstroem. Martin Fourcade réplique à distance, au même moment, en signant de son côté le 10 sur 10. Le Français est toujours en tête après le 2e tir, le 1er debout.



12h47 - L'Allemand Arnd Peiffer signe lui aussi un 10 sur 10. Ils ne sont que deux à l'avoir réussi.



12h42 - Antonin Guigonnat a commis deux faute au 1er tir debout. Pour l'instant, il disparaît de la lutte pour le podium.



12h41 - Excellent 1er tir couché de Martin Fourcade, nouveau leader provisoire.



12h40 - Le Suédois Fredrik Lindstroem enchaîne au premier tir debout. 10 sur 10 pour lui.



12h35 - Sans faute également pour Simon Desthieux, qui s'empare du meilleur temps provisoire.



12h32 - 5 sur 5 pour Antonin Guigonnat au premier tir couché.



12h31 - C'est parti pour Martin Fourcade alors que les premiers partis sortent du premier tir couché. Le Suédois Fredrik Lindstroem a réalisé un sans-faute.



12h22 - Antonin Guigonnat est le premier Français à s'élancer.



12h20 - Départ du dossard n°1, le Suédois Fredrik Lindstroem.



12h17 - Martin Fourcade s'élancera en 23e position, à 12h31. Antonin Guigonnat a le dossard 4, Simon Desthieux le 13, Émilien Jacquelin le 54.



12h12 - Rappelons que cette course de 20 km avec quatre tirs (deux debout, deux couché) est un contre-la-montre où le meilleur temps l'emportera. Chaque faute au tir entraîne une minute de pénalité.



12h09 - Initialement programmée à 12h00, la course a été repoussée de 20 minutes.

12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette épreuve individuelle de biathlon.