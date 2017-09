JO 2024 : comment Paris s'est assurée la victoire

Emmanuel Macron, Tony Estanguet et Anne Hidalgo le 11 juillet 2017 à Lausanne

et Jean-Michel Rascol

publié le 08/09/2017 à 17:05

Un petit vote d'approbation à Lima et Paris deviendra officiellement la ville hôte des Jeux Olympiques d'été de 2024, mercredi 13 septembre aux alentours de 20h heure française. 100 ans après, le retour de la grand-messe sportive planétaire en France. Oubliés les échecs de 1992, 2008 et 2012.



Cette victoire de la candidature de la capitale française est l'aboutissement d'une longue campagne durant laquelle Paris a vu ses adversaires s'effacer un à un. Hambourg d'abord, à la suite d'un référendum. Rome et Budapest ensuite, effrayées par le budget nécessaire. Dès lors s'est installée une concurrence frontale avec Los Angeles.

En restant ferme sur sa volonté de concourir pour 2024 et seulement pour 2024, sans s'opposer au CIO qui entendait profiter de deux très bons dossiers pour sécuriser l'avenir des Jeux, Paris a su imposer sa vision et son projet. Le 31 juillet dernier, la mégalopole américaine rendait les armes, se concentrant sur 2028.

Déjà une double attribution en 1924

"Je crois que l'on a appris des candidatures précédentes, détaille Etienne Thobois, directeur général de la candidature. Il y a eu toute une étude de faisabilité qui a fixé un cap pour des Jeux qui puissent être spectaculaire, avoir un dossier pour gagner, mais aussi des Jeux qui soient utiles pour les populations, respectueux des grands problèmes de société d'aujourd'hui et notamment l'environnement. On est restés cohérents, constants dans la durée. C'est la France qui gagne".



Pour obtenir les Jeux de 1924 après avoir désorganisé ceux de 1900, Paris avait déjà bénéficié d'une double attribution, imaginée par le baron Pierre de Coubertin. Amsterdam avait alors hérité de ceux de 1928. Le grand perdant à l'époque n'était autre que Los Angeles. En 2020, les JO d'été se dérouleront à Tokyo.