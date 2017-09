publié le 13/09/2017 à 11:50

Jamais un congrès du Comité international olympique, en l’occurrence le 131e de l'histoire, n'aura été aussi détendu. Pas de rumeurs de dernière minute, pas de membre prêt à donner à l'un ce qu'il a déjà promis à l'autre. Au terme d'un feuilleton de plusieurs mois, Paris sera officiellement désignée ville hôte des 30es Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne ce mercredi 13 septembre. L'annonce sera faite à 20h04 heure française depuis le palais des congrès de Lima au Pérou (13h heure locale).



Une heure avant l'annonce finale, la capitale française et Los Angeles, dont le renoncement pour 2024 n'est plus un secret, auront droit à 30 minutes chacune pour une ultime présentation. Côté français huit intervenants prendront la parole, dont Tony Estanguet, co-président du comité de candidature et Anne Hidalgo maire de Paris. Emmanuel Macron, qui n'a pas fait le déplacement à Lima, prendra la parole dans un message vidéo enregistré de 2 minutes et 30 secondes.



Pas de vote électronique secret

Les quelque 90 membres du CIO présents éliront ensuite par un unique vote à main levée les deux villes hôtes pour les JO de 2024 et 2028. La question qui leur sera posée sera en substance la suivante : "Approuvez-vous l'accord tripartite conclu entre le CIO, Paris et Los Angeles ?" Il n'y aura donc pas de vote électronique secret comme c'est traditionnellement le cas lors des élections des villes hôtes, et pas non plus de cérémonie d'ouverture de l'enveloppe avec le nom de la ville lauréate.

Après un siècle d'attente et de cuisants échecs, Paris pourra néanmoins sabler le Champagne et se lancer véritablement dans une aventure de sept années. Les JO d'été 2024, les troisièmes organisés dans la capitale après ceux de 1900 et 1924, devraient se dérouler du 2 au 18 août.