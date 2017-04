publié le 30/04/2017 à 15:39

À l'arrachée, Valtteri Bottas a décroché le graal sur l'Autodrome de Sotchi, en Russie dimanche 30 avril. Sous une pression décuplée de Sebastian Vettel, le Finlandais, parti troisième sur la grille, a résisté jusqu'à la dernière seconde au redoutable chasseur allemand. Il décroche ainsi, à la surprise générale, la première victoire de sa carrière. Déjà auteur d'une pole cette saison, le successeur du champion du monde 2016 Nico Rosberg entre dans le cercle très fermé des vainqueurs en Formule 1, à peine quatre courses après son arrivée au sein de l'écurie triple championne du monde en titre. "Ça a pris un petit moment", a plaisanté Valtteri Bottas, troisième vainqueur différent en quatre courses, sur la plus haute marche du podium.



Auteur d'un excellent départ, grillant la politesse aux deux Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Raïkkönen, qui verrouillaient pour la première fois depuis 2008 la première ligne, il a géré de main de maître l'épreuve amputée d'un tour après l'abandon dans la foulée du tour de formation de Fernando Alonso (McLaren-Honda). Sebastian Vettel a bien essayé de retarder son unique arrêt aux stands pour résorber les cinq secondes au plus qui le séparaient de Valtteri Bottas. Le Finlandais, qui s'est arrêté en premier, était bloqué dans le trafic.



Celui qui va dynamiter cette course globalement ennuyeuse est Valtteri Bottas lui-même. La (seule) erreur imputable au pilote finlandais aurait pu lui coûter cher. En bloquant violemment son pneu avant gauche à un peu plus de dix tours du drapeau à damiers, le pilote Mercedes a soudainement souffert et vu revenir la Ferrari sur lui à toute vitesse. À l'issue de la course qu'il remporte pour un peu plus de six dixièmes à peine, Valtteri Bottas, 81 Grands Prix au compteur, a décompressé en poussant un énorme cri de joie dans l'oreille de ses mécaniciens.



"YEAAAAAH !" ¿



C'est la première victoire en #F1 pour Valtteri Bottas après son succès au #RussianGP ! ¿ pic.twitter.com/8idizCTGKs — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) 30 avril 2017

Lewis Hamilton résigné

Si Ferrari était pour la première fois de la saison favorite au départ, Sebastian Vettel a des raisons de garder le sourire. Le pilote allemand, leader du championnat du monde avant l'épreuve russe, creuse un peu plus l'écart sur Lewis Hamilton, seulement quatrième du Grand Prix, avec déjà 13 points d'avance.



Victime de surchauffe, la Mercedes de Lewis Hamilton a très vite perdu en compétitivité. Résigné avant même la mi-course et pessimiste, le triple champion du monde a déclaré à ses mécaniciens à la radio : "J'ai perdu la course." Une déclaration, qui en dit long sur le moral de Lewis Hamilton, absent du podium pour la première fois depuis son abandon en Malaisie en 2015.



Meilleure performance en Formule 1 pour Esteban Ocon

Les Français se sont fait remarquer dès les premiers instants du Grand Prix de Russie. En tentant un dépassement sur Jolyon Palmer (Renault) au premier virage du circuit, Romain Grosjean a percuté la monoplace de la marque au losange. L'abandon était inévitable. "Je ne pouvais pas laisser plus de place à l'intérieur", a commenté l'ancien pilote Lotus au micro de Canal +.

Crash Palmer and Grosjean GP Rusia 2017: https://t.co/jENaUyWh8F via @YouTube — Sergito (@Fernandoalo14) 30 avril 2017

Une course bien terne à comparer de celle d'Esteban Ocon. Le jeune Normand poursuit sur sa lancée. Après trois courses dans les points, le Grand Prix de Russie ne déroge pas à la règle. En terminant 7e, il réalise la meilleure performance de sa carrière. "Je suis super content de cette septième place", a lancé le Français sur Canal +. "C'était le mieux que je pouvais faire aujourd'hui, la voiture marchait super bien."

Le classement du Grand Prix de Russie 2017

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

6. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

7. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

8. Nico Hülkenberg (Renault)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

11. Lance Stroll (Williamas-Mercedes)

12. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

13. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

14. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

15. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

16. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

Abandons: Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer), Romain Grosjean (Haas-Ferrari), Jolyon Palmer (Renault), Fernando Alonso (McLaren-Honda).



Classement du championnat pilotes

1. Sebastian Vettel 86

2. Lewis Hamilton 73

3. Valtteri Bottas 63

4. Kimi Raïkkönen 49

5. Max Verstappen 35

6. Sergio Perez 22

- Daniel Ricciardo 22

8. Felipe Massa 18

9. Carlos Sainz Jr 11

10. Esteban Ocon 9

11. Nico Hülkenberg 6

12. Romain Grosjean 4

- Kevin Magnussen 4

14. Daniil Kvyat 2



Classement du championnat du monde constructeurs

1. Mercedes 136

2. Ferrari 135

3. Red Bull-Tag Heuer 57

4. Force India-Mercedes 31

5. Williams-Mercedes 18

6. Toro Rosso-Renault 13

7. Haas-Ferrari 8

8. Renault 6

9. McLaren-Honda

- Sauber-Ferrari