Ceux qui attendaient un duel Vettel-Hamilton à la régulière n'ont pu qu'être conquis par le spectacle offert par les deux pilotes sur la piste de Barcelone, dimanche 14 mai. Dès le premier virage, le scénario imaginé par Lewis Hamilton a pris une toute autre tournure. Dès les premiers hectomètres, le Britannique a perdu l'avantage de sa pole position acquise la veille au profit de Sebastian Vettel, plus puissant que jamais au départ. Le pilote Mercedes confirme ainsi qu'il est en proie aux difficultés à cet instant de la course.



Après s'être détaché à l'avant, Sebastian Vettel a choisi de procéder à un changement de pneumatiques le premier, laissant la tête de la course à Lewis Hamilton, qui poursuit sur sa lancée huit tours de plus. L'Allemand, qui se débarrasse très rapidement de Daniel Ricciardo, butte en revanche sur Valtteri Bottas. Le vainqueur du Grand Prix de Russie avait pour mission de retenir Sebastian Vettel pour faire revenir son coéquipier britannique, passé entre temps par la voie des stands.



Hamilton dépasse Vettel à la régulière

Au 35e tour, la bourde de Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) qui s'est rabattu sur Felipe Massa (Williams-Mercedes) qui tentait de le dépasser au bout de la ligne droite des stands, l'a propulsé dans le bac à gravier. La voiture de sécurité virtuelle, qui ordonne aux pilotes de ralentir sérieusement, s'éternisant, Lewis Hamilton a choisi ce moment-là pour changer de pneumatiques. Sebastian Vettel a alors calqué sa stratégie au tour suivant. À sa sortie des stands, les deux pilotes se sont retrouvés cote à cote.

Déterminé, Sebastian Vettel a conservé son bien jusqu'au début du 44e tour. Bien placé et dans l'aspiration de l'Allemand, Lewis Hamilton a surgi au bout de la ligne droite de départ-arrivée pour reprendre le leadership, qu'il ne quittera plus jusqu'au drapeau à damiers. Après le premier quart de la saison, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel cumulent deux victoires chacun.



Une Ferrari, une Red Bull et une Mercedes out, Esteban Ocon 5e

Comme souvent en Formule 1, malheur à ceux qui se trouvent dans le trafic. Touché par Valtteri Bottas à l'arrière, Kimi Raïkkönen a été contraint de rebondir contre la monoplace de Max Verstappen dès le premier virage. Résultat : le pneu de la Ferrari est déchiqueté et la suspension avant droite de la Red Bull brisée. Valtteri Bottas, lui, a été victime d'un problème moteur alors qu'il occupait la troisième place provisoire.



Cette hécatombe au sein des top teams a profité à Force India-Mercedes. Sergio Perez et le Français Esteban Ocon terminent au pied du podium, au 4e et 5e place. Force India-Mercedes est la seule écurie à avoir placé ses deux pilotes dans les points à chaque Grand Prix depuis le début de la saison.

Classement du Grand Prix d'Espagne 2017

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

4. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

5. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

6. Nico Hülkenberg (Renault)

7. Pascal Wehrlein (Sauber)

8. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

11. Marcus Ericsson (Sauber)

12. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

13. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

14. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

15. Jolyon Palmer (Renault)

16. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

Abandons : Valtteri Bottas (Mercedes), Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda), Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer), Kimi Raïkkönen (Ferrari).