publié le 29/04/2017 à 15:27

La suprématie de Mercedes est contestée en course depuis le début de la saison. Le duel entre Ferrari et son rival allemand triple champion du monde s'intensifie désormais en qualifications. Sebastian Vettel, qui a déjà raflé deux victoires en Australie et à Bahreïn, a pris le meilleur in extremis sur son coéquipier, Kimi Raïkkönen que l'on retrouve au plus haut niveau. Pour la première fois depuis Magny-Cours en 2008 - avec Kimi Raïkkönen et Felipe Massa - deux Ferrari occupent la première ligne au départ d'un Grand Prix de formule 1. "Je suis ravi, c'est fantastique", a réagi l'Allemand, qui devance son coéquipier pour 59 millièmes seulement. "Un grand merci à l'équipe, la voiture est phénoménale".



Ferrari avait prouvé sa supériorité à Sotchi dès la première partie de la séance. Seuls Sebastian Vettel et Kimi Raïkkönen étaient en effet équipées de pneus super tendres quand tous leurs adversaires, Mercedes compris, avaient chaussé des pneus ultra tendres, les plus rapides proposés par Pirelli ce week-end.

(Turn on ¿)



On a scale of 1-10, how pleased does Sebastian Vettel sound?



About a million ¿



He clinches pole at the #RussianGP ¿¿ pic.twitter.com/hHo7iKaUj7 — Formula 1 (@F1) 29 avril 2017

Mercedes doute

Dans leur dernier tour lancé, Valtteri Bottas, poleman à Bahreïn,et Lewis Hamilton ont été incapables d'améliorer leur performance. Le Finlandais devance pour la première fois son coéquipier. Ce début de saison est des plus compliqués pour la firme à l'étoile. Reléguée à la deuxième place des deux championnats - pilotes et constructeurs - elle cumule les mauvaises statistiques. C'est la première fois en trente-et-une courses qu'aucune de ses monoplaces ne s'élancera en première ligne. Pas rancunière, Mercedes a félicité son adversaire italien sur Twitter.



Congratulations @ScuderiaFerrari for a first front row lockout since '08. You guys were rapid ¿ Ready for a proper scrap tomorrow #RussianGP — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 29 avril 2017

Derrière le quatuor de tête, la concurrence est larguée. Red Bull aligne sa première monoplace - celle de Daniel Ricciardo - en cinquième position, à 1"7 de Sebastian Vettel. Felipe Massa et Max Verstappen pointent, quant à eux, à près de deux secondes.

Renault et Esteban Ocon performent

Nico Hülkenberg enchaîne les prouesses. Le pilote Renault a enchaîné avec une troisième Q3 et hisse sa monoplace en 8e position, juste devant les Force India-Mercedes de Sergio Perez et du Français Esteban Ocon. S'il est une nouvelle fois devancé par le Mexicain, le Normand atteint le top 10 pour la première fois de sa carrière... en qualifications. En course, il est d'une régularité exemplaire avec justement trois dixièmes places, et donc trois points au compteur. Loin derrière les meilleurs, le français Romain Grosjean est en perdition. "La voiture est nulle part", lance-t-il dépité au micro de Canal +, perdant toute illusion de glaner des points dimanche.



La grille de départ du Grand Prix de Russie 2017

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

7. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

8. Nico Hülkenberg (Renault)

9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

11. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

12. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

13. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

14. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

15. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

16. Jolyon Palmer (Renault)

17. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

18. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

19. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

20. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)