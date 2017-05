publié le 13/05/2017 à 15:16

La Formule 1 débarque en Europe. Barcelone accueille la cinquième épreuve du championnat du monde du 12 au 14 mai. Comme à l'accoutumée, le samedi est réservé aux qualifications. Si Ferrari avait créé la sensation en Russie en verrouillant la première ligne de la grille quinze jours plus tôt, les Flèches d'argent ont retrouvé des couleurs sur un tour. Sur la piste catalane, Lewis Hamilton réalise sa troisième pole position de l'année - la 64e de sa carrière - pour 51 petits millièmes de seconde. Le Britannique, qui n'a pas amélioré son chrono dans le dernier tour, devance Sebastian Vettel et Valtteri Bottas.



Les fans de sport automobile auraient pu être privés de ce nouveau duel qui se profile, sans le flair de Sebastian Vettel. En Q1, l'Allemand a échappé à la catastrophe. À la radio, Ferrari, inquiète du problème électronique dont semble être victime le leader du championnat, demande à son poulain d'immobiliser sa monoplace sur le circuit et de se résoudre à prendre le départ de la course en 20e et dernière position le lendemain.

Heureusement pour lui, seules quelques corrections réalisées depuis son volant auront suffi à juguler le problème. Il faut dire que les problèmes se sont accumulés pour le quadruple champion du monde depuis le début du week-end. "Les mécaniciens ont du changer le moteur en moins de deux heures" avant la séance de qualifications, rappelle-t-il.

Incroyable performance de Fernando Alonso sur ses terres

Désabusé depuis le début de la saison, tant la combinaison McLaren-Honda, que l'on décidait prometteuse sur le papier, est décevante (zéro point au compteur et surtout quatre abandons en quatre courses), le double champion du monde 2005-2006 a réussi l'exploit de hisser sa monoplace à la septième place sur ses terres.



Une position inespérée pour Fernando Alonso : il s'était classé 12e en Australie, 13e en Chine et 15e à Bahreïn et en Russie. Depuis le mois de mars, on ne compte plus les petites phrases piquantes et lourdes de sens prononcées par l'Espagnol pour évoquer son absence de résultat. Il s'agit là d'une des raisons pour lesquelles il ne sera pas aligné au Grand Prix de Monaco le 28 mai, lui préférant les 500 miles d'Indianapolis.

La grille de départ du Grand Prix d'Espagne 2017

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull-Tag Heuer)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

7. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

11. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

12. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

13. Nico Hülkenberg (Renault)

14. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

15. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

16. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

17. Jolyon Palmer (Renault)

18. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

19. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

20. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)