publié le 27/05/2017 à 15:17

Neuf ans après l'avoir quittée, Kimi Raïkkönen retrouve la pole. Le Finlandais, en retrait depuis le début de la saison par rapport à son surpuissant coéquipier Sebastian Vettel, a fait parler l'expérience et utilisé la totalité de la piste, jusqu'au dernier millimètre pour parvenir enfin à devancer son coéquipier allemand. Piloter à Monaco est une histoire de millièmes. Le champion du monde 2007, qui ne s'est pas imposé entre les rails de la Principauté depuis 2005, a pris l'ascendant sur Sebastian Vettel pour 43 millièmes. Comme en Russie, les Ferrari, très en vogue ce week-end, ont réussi l'incroyable exploit de verrouiller la première ligne, signe que la domination de Mercedes de ces quatre dernières années n'est définitivement plus d'actualité.



La première monoplace estampillée d'une étoile, celle de Valtteri Bottas, n'a signé que le troisième temps. À deux petits millièmes de Sebastian Vettel certes, mais derrière quand même. Si celui qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière en Russie peut espérer jouer les premiers rôles en course, il n'en est rien pour Lewis Hamilton, qui accuse un nouveau coup dur.

Un mois après sa course pénible en Russie, le triple champion du monde a été empêché de signer un dernier tour rapide après l'accident de Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) dans les dernières secondes de la deuxième partie de la qualification. Il a dû se contenter seulement du 14e temps (il sera 13e sur la grille). Il faut dire que le Britannique doit cette contre-performance qu'à lui-même. Peu à l'aise, il a échappé à deux reprises à la correctionnelle, en rattrapant une monoplace décidément capricieuse.



Parti à la faute en essais libres, Esteban Ocon ne s'en est pas relevé

Sur la Principauté, l'erreur est impardonnable. Pour sa première prestation sur le Rocher, Esteban Ocon l'a compris dès la troisième séance d'essais libres du samedi matin. À la sortie des "S" de la piscine, le Français est parti à la faute dans le rail, détruisant ainsi sa Force India-Mercedes à peine deux heures avant le début de la séance de qualifications. Un timing trop juste pour donner à la voiture sa performance d'antan. Résultat : le Normand a eu beau se débattre comme un diable, il a échoué dès la première partie des qualifications. Il prendra le départ en 16e position. Très loin de Romain Grosjean, l'autre Français engagé en Formule 1. Le pilote Haas-Ferrari s'est qualifié en 8e position.

Grille de départ du Grand Prix de Monaco 2017

1. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Valterri Bottas (Mercedes)

4. Max Verstappen (Red Bull-Renault)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault)

6. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

9. Jenson Button (McLaren-Honda)

10. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

11. Daniil Kvyat (Red Bull-Renault)

12. Nico Hülkenberg (Renault)

13. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

14. Lewis Hamilton (Mercedes)

15. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

16. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

17. Jolyon Palmer (Renault)

18. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

19. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

20. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)