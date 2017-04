publié le 16/04/2017 à 18:47

Et de deux ! Sebastian Vettel offre une deuxième victoire à Ferrari et aux tiffosi dimanche 16 avril à Bahreïn. Le pilote allemand devance les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas et prend ainsi la tête du championnat du monde, sept longueurs devant le triple champion du monde.



Valtteri Bottas jouait gros en s'élançant pour la première fois de sa carrière depuis la pole position à Bahreïn. Le Finlandais n'a pas totalement tenu ses promesses. Auteur d'un excellent départ, le successeur de Nico Rosberg chez Mercedes a d'abord résisté à la pression incessante de Sebastian Vettel (Ferrari), qui a dépassé Lewis Hamilton au premier virage. Mais les aléas de course et la stratégie agressive de l'écurie italienne lui ont donné du fil à retordre.

Deuxième avec dans ses échappements Lewis Hamilton, et les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel a été le premier à s'arrêter au 12e tour. Max Verstappen l'a imité un tour plus tard, pour tenter l'undercut (dépassement grâce à un arrêt aux stands anticipé, ndlr) sur les pilotes Mercedes. Mais le Néerlandais, victime d'une rupture de freins, a tiré tout droit dans le virage 4, juste après son arrêt aux stands. À sa sortie du baquet, le pilote était fou de rage.



Les aléas favorables à Sebastian Vettel

La loi des séries a ensuite fait son oeuvre. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault) et Lance Stroll (Williams-Mercedes) se sont percutés au bout de la ligne droite des stands, provoquant au 13e tour l'entrée immédiate de la voiture de sécurité. L'événement a contraint les leaders à s'arrêter. Sebastian Vettel a fait la meilleure opération, en prenant la tête de la course, devant Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton, seulement 4e à ce moment-là de la course, a facilement trouvé l'ouverture sur la Red Bull une fois la voiture de sécurité retirée.



Une pénalité fatale à Lewis Hamilton

Un autre obstacle a perturbé la progression du triple champion du monde. Trop lent dans la voie des stands au moment de son premier arrêt (pour ne pas patienter derrière Valterri Bottas), le Britannique a écopé de cinq secondes de pénalité. Une décision qui a mis à mal toute la stratégie de Mercedes, qui a ordonné à Valtteri Bottas, trop lent par rapport à Sebastian Vettel, de laisser passer Lewis Hamilton. Le Finlandais a dans un premier temps refusé de se plier aux consignes de son écurie. Avant finalement de se résigner au 27e tour.



Le trio s'est ensuite arrêté une seconde fois. Sebastian Vettel au 34e tour, Lewis Hamilton au 42e. Plus rapide en fin de course, le Britannique a pris une deuxième fois le dessus sur son coéquipier et consenti tous les efforts pour remonter sur Sebastian Vettel. Trop tard. Ferrari et Vettel glanent déjà une deuxième victoire (en trois courses) cette saison.



Renault, Grosjean et Ocon dans les points

Ce Grand Prix de Bahreïn est très positif pour les Français. Renault s'offre ses premiers points cette saison. Grâce à Nico Hülkenberg, qui a franchi la ligne en 9e position, la marque au losange s'offre deux points. Romain Grosjean signe une belle 8e place, quand Esteban Ocon poursuit sur sa lancée avec une troisième 10e place en trois courses. Petit avertissement pour le Normand de 19 ans : Sergio Perez, son coéquipier, parti dans les profondeurs du classement, termine trois places devant lui.

Classement du Grand Prix de Bahreïn 2017

1. Sebastian Vettel (Ferrari)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull-Tag Heuer)

6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

9. Nico Hülkenberg (Renault)

10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

11. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari)

12. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

13. Jolyon Palmer (Renault)

Abandons : Fernando Alonso (McLaren-Honda), Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari), Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault), Lance Stroll (Williams-Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas-Ferrari), Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda, n'a pas pris le départ)



Classement du championnat pilotes

1. Sebastian Vettel 68

2. Lewis Hamilton 61

3. Valtteri Bottas 38

4. Kimi Raïkkönen 34

5. Max Verstappen 25

6. Daniel Ricciardo 22

7. Felipe Massa 16

8. Sergio Perez 14

9. Carlos Sainz Jr 10

10. Romain Grosjean 4

- Kevin Magnussen 4

12. Esteban Ocon 3

13. Nico Hülkenberg 2

- Daniil Kvyat 2



Classement du championnat constructeurs

1. Ferrari 102

2. Mercedes 99

3. Red Bull - Tag Heuer 47

4. Force India-Mercedes 17

5. Williams-Mercedes 16

6. Toro Rosso-Renault 12

7. Haas-Ferrari 8

8. Renault 2

9. McLaren-Honda 0

10. Sauber-Ferrari 0