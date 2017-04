Formule 1 - Grand Prix de Chine : Hamilton débloque son compteur et répond à Vettel

publié le 09/04/2017 à 09:47

Lewis Hamilton n'a pas tardé à répondre à Sebastian Vettel. Sans trembler et peu concurrencé le pilote Mercedes a remporté le Grand Prix de Chine, le deuxième de la saison, dimanche 9 avril. Cette 54e victoire personnelle lui permet de recoller Sebastian Vettel, vainqueur du Grand Prix d'Australie deux semaines plus tôt, au classement du championnat du monde pilotes. Preuve s'il en fallait une qu'il va falloir compter sur le triple champion du monde et sa Mercedes cette saison.



Max Verstappen monte, quant à lui, sur la troisième marche du podium. Le Néerlandais ne s'élançait qu'en 16e position sur la grille : il a opéré une remontée d'anthologie sur la piste de Shanghai. Un tour après l'envol des 20 monoplaces, le benjamin du paddock, déjà vainqueur d'un Grand Prix en 2016, avait déjà gagné sept places. Un freinage trop tardif, lié à la dégradation de ses gommes, au 29e tour a eu raison de sa résistance à Sebastian Vettel. Son premier arrêt a eu lieu au 30e tour seulement...

Revigoré par cet arrêt aux stands, Max Verstappen, à l'attaque, a vite trouvé la faille sur Valtteri Bottas pour le compte de la cinquième place. Troisième dans les dernières boucles du Grand Prix, le Néerlandais a malgré lui cette fois animé la course. Rattrapé par son coéquipier, Daniel Ricciardo, il a lutté jusqu'à la dernière seconde pour conserver ce podium inespéré.



Cinq abandons

Cinq pilotes n'ont pas bouclé cette épreuve, à commencer par les deux McLaren-Honda de l'Espagnol Fernando Alonso (transmission) et du Belge Stoffel Vandoorne (essence), qui multiplient les ennuis mécaniques depuis les essais hivernaux. Le Canadien Lance Stroll (Williams), accroché par le Mexicain Sergio Perez (Force India), est sorti de piste dès le premier tour, pour finir sa course dans les graviers. Puis le novice italien Antonio Giovinazzi (Sauber) a perdu le contrôle de sa monoplace au niveau de la ligne, sur une partie humide de la piste, heurtant un muret et provoquant la neutralisation de la course par la voiture de sécurité au 4e tour. Le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso), enfin, est sorti sur un tête-à-queue au 19e tour.

Le classement du Grand Prix de Chine 2017

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull-Renault)

Abandons : Fernando Alonso (McLaren-Honda), Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault), Stoffel Vandoorne (McLaren Honda), Antonio Giovinazzi (Sauber), Lance Stroll (Williams-Mercedes).