publié le 25/03/2017 à 08:17

Monoplaces plus rapides, pneumatiques plus imposants, design proche de celui des années 2000... Après quatre mois d'absence et le premier sacre de Nico Rosberg - désormais retraité - la Formule 1 fait sa révolution. Sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne, qui lance le championnat de la discipline reine depuis 1996, les vingt pilotes en compétition cette année - deux de moins qu'en 2016 après le retrait de l'écurie Manor - ont pour la première fois, depuis les essais hivernaux de Barcelone, confronté la performance de leur monoplace.



La première séance de qualifications de l'année, menacée par quelques gouttes de pluie qui sont tombées en fin de séance, a lancé les hostilités entre Mercedes et Ferrari. Les deux écuries se sont livrées une bataille acharnée dans la dernière partie des qualifications. Si Lewis Hamilton, auteur de la 62e pole position de sa carrière, a maintenu à distance (plus de deux dixièmes) la Ferrari de Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, nouveau venu dans les rangs de la firme à l'étoile, a été relégué en deuxième ligne devant le champion du monde 2007 Kimi Raïkkönen (Ferrari).



Premier drapeau rouge de la saison causé par Daniel Ricciardo

À huit minutes de la fin de la séance, Daniel Ricciardo en a fait trop au volant de sa Red Bull. Le pilote australien a perdu la motricité du train arrière de sa monoplace dans son tour rapide. Sans chrono, le pilote est classé 10e. Son coéquipier, discret tout au long de la séance, est le meilleur des autres, 5e.

Grosjean déjà en forme, petite déception pour Ocon

Deux pilotes français sont engagés dans cette saison 2017 de Formule 1. Au volant de sa Haas pour la deuxième année consécutive, Romain Grosjean fait une entrée en matière remarquée. Il est parvenu à hisser sa monoplace - dans le bas de tableau du classement constructeurs en 2016 - jusqu'en Q3, soit dans le top 10. Mieux que cela, il débutera la première manche du championnat depuis la 6e place. Le Franco-Suisse inflige ainsi une correction à son nouveau coéquipier, Kevin Magnussen. Le Danois ne s'élancera qu'en 17e position.



Après avoir été appelé chez Manor à la fin de l'été 2016, Esteban Ocon est aligné pour sa première saison pleine en 2017. Au volant de la Force India - qui affiche de nouvelles couleurs - il n'a pas fait mieux que le 14e temps, trois places et une demi-seconde derrière son coéquipier Sergio Perez. "Ce n'est pas un super week-end pour l'instant (...) Je ne connaissais pas encore la piste. Un bon départ va faire la différence", jugeait-il au micro de nos confrères de Canal +.



Quant au bilan des pilotes Renault, il est plutôt mitigé. Nico Hülkenberg prendra le départ de la course depuis la sixième ligne. Jolyon Palmer a été moins convaincant : auteur du 20e et dernier chrono, il a bénéficié de la pénalité de Lance Stroll (Williams-Mercedes) et s'élancera finalement 19e.

La grille de départ du Grand Prix d'Australie 2017

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Romain Grosjean (Haas)

7. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

8. Carlos Sainz (Toro Rosso)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

10. Daniel Ricciardo (Red Bull)

11. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

12. Nico Hülkenberg (Renault)

13. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

14. Esteban Ocon (Force India - Mercedes)

15. Marcus Ericsson (Sauber)

16. Antonio Giovinazzi (Sauber)

17. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

18. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

19. Jolyon Palmer (Renault)

20. Lance Stroll (Williams-Mercedes pénalité de 5 places pour un changement de boîte de vitesse)