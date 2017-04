publié le 08/04/2017 à 10:31

D'un match à deux en 2016, est-on passé à un match à quatre en 2017 ? Deux semaines après la victoire inattendue de Sebastian Vettel en Australie, Mercedes et Ferrari se sont livrées à une nouvelle bataille sans merci lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Chine, samedi 8 avril. Sebastian Vettel et Kimi Raïkkönen ont eu beau respectivement dominé la Q1 et la Q2, les pilotes Ferrari n'ont cependant pas concrétisé en Q3 et résisté à l’indéboulonnable Lewis Hamilton, seul pilote à avoir réussi la pole en 2017. En 1'36"678 sur un tour, le triple champion du monde signe sa 63e pole et pulvérise le record que détenait encore Michael Schumacher (1'32"238).



Comme à Melbourne quinze jours plus tôt, le Britannique a pris le dessus sur Sebastian Vettel. Chanceux, l'Allemand s'est maintenu sur la première ligne pour un seul millième de seconde au dépend de Valtteri Bottas (Mercedes). Le Finlandais n'a pas encore déniché le réglage pour rivaliser avec son coéquipier. Quant à Kimi Raïkkönen (Ferrari), l'autre Finlandais, il est relégué à la quatrième place, à quatre dixièmes de secondes. Daniel Ricciardo (Red Bull) et Felipe Massa (Williams) se partagent la troisième ligne. La grille de départ de ce Grand Prix de Chine ressemble en tous points à celle de Melbourne.



Une Renault en Q3, une première depuis 2006

Depuis le retour de Renault en Formule 1 en 2006, cela ne s'était jamais produit. Nico Hülkenberg a réalisé l'exploit de hisser sa monoplace au losange dans le top 10, soit la dernière partie des qualifications. Le pilote allemand, qui s'était distingué en participant aux 24 Heures du Mans, a toutefois dû se contenter d'un seul tour rapide. Il s'élancera dimanche depuis la 7e place.

Pour le reste du paddock français, cette séance de qualifications a très vite viré au cauchemar. Dès la fin de la première partie des qualifications, les espoirs des pilotes français, Romain Grosjean, qui s'est fait une belle frayeur avec un tête-à-queue sur la ligne droite de départ-arrivée, et Esteban Ocon, ont été enterrés. La sortie de piste d'Antonio Giovinazzi, l'Italien de chez Sauber, dans les toutes dernières secondes de la Q1 a empêché les tricolores d'améliorer leur chrono.

La Q1 s'est terminée avec le crash de Giovinazzi à la sortie du dernier virage pic.twitter.com/ub3f5a1m7C#F1 #ChineseGP ¿¿ — Secteur F1 ¿ (@Secteur_F1) 8 avril 2017

Au micro de nos confrères de Canal +, Esteban Ocon nourrit des regrets. "J'allais améliorer, j'allais en Q2 facilement, ce n'est pas de chance...", résume le Normand, qui compte sur la pluie en course pour remonter. Le Français, auréolé de son premier point en Formule 1 en Australie, s'élancera très loin de son coéquipier, Sergio Perez, auteur d'un 8e temps prometteur.



Grille de départ du Grand Prix de Chine 2017

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Kimi Raïkkönen (Ferrari)

5. Daniel Ricciardo (Red Bull)

6. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

7. Nico Hülkenberg (Renault)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Renault)

10. Lance Stroll (Williams-Mercedes)

11. Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault)

12. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

13. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

14. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari)

15. Antonio Giovinazzi (Sauber-Ferrari)

16. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda)

17. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

18. Jolyon Palmer (Renault)

19. Max Verstappen (Red Bull)

20. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)