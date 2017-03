publié le 26/03/2017 à 08:00

Quel pilote remportera la saison de Formule 1 2017 ? Mercedes va-t-il conserver sa triple couronne de meilleur constructeur ? Quelles chances de victoires pour les Français Sébastien Ocon et Romain Grosjean ? Quel intérêt portent les Français aux sports automobiles ? Telles sont les questions qui ont été posées aux Français dans le cadre du sondage hebdomadaire sport de RTL.



Le baromètre réalisé par l'institut Odoxa pour RTL et Winamax porte cette semaine sur la nouvelle saison de Formule 1. Il a été réalisé sur un échantillon de 1.005 personnes adultes interrogées les mercredi 22 et jeudi 23 mars 2017 via Internet. Les réponses des sondés ne sont pas des plus surprenantes, et l'une d'entre elles décerne au pilote britannique de Mercedes Lewis Hamilton le titre de favori de la saison. Selon 54% des amateurs de Formule 1, il terminera en tête du classement pilote au terme des 20 Grands Prix et soulèvera son 4e titre mondial.

Lewis Hamilton largement favori

Depuis trois saisons, le couple Nico Rosberg-Lewis Hamilton se partage les deux premières places du podium au classement pilote. En 2014 et 2015, le Britannique avait devancé l'Allemand. Lors de la dernière saison, c'est Rosberg qui avait pris le fauteuil de leader à son meilleur ennemi. Depuis la retraite sportive (et surprise) du champion en titre, Hamilton fait donc office de grand favori.

À ce titre, les amateurs de Formule 1 ont répondu en sa faveur à 54% lorsque l'institut de sondage leur a demandé l'identité du champion final. Le deuxième est Sebastian Vettel : là encore, pas de surprise. Le pilote allemand, 42 Grands Prix et quatre championnats du monde (de 2010 et 2013) à son actif, obtient 27% des suffrages et représente l'unique concurrent de poids pour le pilote Mercedes.

54% des amateurs de F1 pensent que Hamilton sera sacré à la fin de la saison.

Plus d'un Français sur deux désintéressés par les sports automobiles

Les sports automobiles n'ont pas la cote auprès des Français. Le championnat de monde de Formule 1, la course du Dakar et le championnat du monde de Rallye WRC sont ignorés par respectivement 74, 77 et 81% des Français.



L'ensemble de l'échantillon a été interrogé sur cette question et seulement 4% des sondés se sont dit très intéressés par le Dakar et les Rallyes WRC. La Formule 1 enregistre légèrement plus d'adeptes puisqu'ils sont 7% à s'être dit "très intéressés" et 19% "un peu intéressés".

7% des Français s'intéressent à la saison de Formule 1

Des chances de Grand Prix pour les Français

Parmi les 20 pilotes de cette saison 2017, deux sont français. Romain Grosjean, de l'écurie Haas-Ferrari et Esteban Ocon pour Force India Mercedes. Le premier est plus expérimenté (30 ans, 104 Grands Prix), le second représente l'avenir du pilotage tricolore (20 ans, 40 Grands Prix). Le natif de Genève (Suisse) a terminé 13e au classement pilote la saison dernière, le natif d'Évreux a lui terminé 16e pour sa première année en Formule 1.



À savoir quels seront les résultats des deux Français, 15% pensent qu'ils n'ont aucune chance de victoire et de podium. Plus de deux tiers (66%) des 255 personnes concernées imaginent qu'un des deux, ou les deux, grimpera(ont) au moins une fois sur un des 20 podiums de la saison. Une performance réalisée dix fois par Grosjean depuis son arrivée en F1 (2009).

15% des amateurs de F1 ne voient ni podium, ni victoire de Grand Prix pour un des deux pilotes français.

Mercedes pour le quadruplé ?

Le classement constructeur honore les meilleures écuries de la saison. Depuis 2009 celle élue en fin de saison correspond à celle du pilote champion en titre. En 2008, Lewis Hamilton était sacré champion sur McLaren Mercedes, le titre de meilleur constructeur est, en revanche, revenu à Ferrari. Un fait extrêmement rare puisque cela n'est arrivé qu'une fois depuis l'année 2000.



Les amateurs parient sur un titre final du Britannique, chez Mercedes. La logique serait respectée puisque ce même panel vote, à 39%, pour une victoire de la marque allemande au classement des constructeurs. Viennent ensuite Ferrari (19%) et McLaren (18%) pour compléter le podium.

L'écurie Mercedes sera champion du monde des constructeurs 2017 selon 39% des amateurs de F1.