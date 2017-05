publié le 11/05/2017 à 23:18

À 20 ans, avec neuf points au compteur, une place dans le top 10 au classement des pilotes et aucun abandon en quatre Grand Prix, Esteban Ocon aborde la nouvelle manche du championnat du monde avec sérénité, mais surtout avec un bilan extrêmement positif pour sa première saison complète de F1.



Celui qui à ce jour est le plus jeune Français de l’histoire de la F1 (première course à 19 ans, 11 mois et 11 jours en Belgique en août dernier sur Manor) ambitionne désormais, au volant de sa Force India, d’aller titiller les stars de la discipline, et peut-être conquérir son premier podium. Il s’est confié cette semaine à RTL.

RTL : Esteban, après quatre Grand Prix et une 10e place au championnat du monde avant d’aller courir le GP d’Espagne à Barcelone, comment vous sentez-vous ?



Esteban Ocon : "Très bien. C’est un bon début de saison. On a exploité de bonnes choses avec la voiture. Nous n’avions pas un super niveau de performance quand on a commencé la saison mais nous n’avons fait que progresser, de marquer des points à toutes les courses. Et voilà, maintenant je suis 10e au championnat du monde, l’équipe est 4e au classement des constructeurs, donc c’est un bon début de saison".



Avant le début de la saison vous aviez déclaré vouloir marquer des points rapidement, vous vous attendiez à ce que cela vienne aussi vite ?



"Honnêtement, on m’aurait que j’allais faire un début de saison comme ça, j’aurai signé tout de suite. Mais non, dans notre cas, il faut qu’on soit constant à chaque fois, il faut qu’on soit opportuniste également et ne pas faire d’erreur pour pouvoir rafler un maximum de points parce qu’on va avoir des améliorations sur la voiture à partir de l’Espagne".

Avec un peu de chance on pourra titiller Red Bull dès les grands prix européens Esteban Ocon





Qu’est ce qu’il manque encore à Force India pour aller titiller Mercedes et Ferrari ?



"Forcément ce ne sont pas les mêmes objectifs. Mercedes et Ferrari, ce sont de grosses équipes avec beaucoup de moyens. Alors d’être derrière les trois top team, c’est déjà super bien. Ce qui manque maintenant c’est un peu plus de moyen. Mais avec les améliorations qu’il y a à faire et avec un peu de chance on pourra titiller Red Bull dès les grands prix européens".



Votre objectif, c’est bien évidemment d’aller glaner le premier podium de votre jeune carrière ?



"Oui, bien sûr, c’est mon objectif. C’est ce que je voudrais réussir à faire cette année. Après je sais que ça va être difficile d’y arriver. Mais je pense que sur une course où il y aura un peu de rebondissements, des conditions difficiles, je pense que ce sera possible. Et puis je ne vais rien lâcher pour y arriver".

Je veux à terme être champion du monde Esteban Ocon





Olivier Panis, qui on le rappelle, est le dernier Français à avoir remporté un GP - c’était en 96 à Monaco - a récemment expliqué sur RTL que vous seriez peut-être le prochain Tricolore à gagner une course. Cela doit vous faire chaud au cœur ?



"C’est sur que d’apprendre ça d’Olivier, c’est génial ! Et puis ce Grand Prix de Monaco, il l’a gagné l’année où je suis né. Donc il faut remédier à cela. Il faut qu’un Français gagne à nouveau un Grand Prix. Ce serait génial. Donc j’y travaille, très dur. C’est mon objectif. Je veux aussi à terme pouvoir me battre pour le championnat du monde, et dans le futur, être champion du monde. Donc je vais travailler très dur pour y arriver".



La première fois que vous êtes monté dans une Formule 1, vous nous aviez déclaré ne pas vraiment vous rendre compte. Aujourd’hui, vous réalisez ?



"Oui, un petit peu. Mais honnêtement pour moi, ça ne change rien. Je fais toujours le même travail, j’ai toujours envie de faire de belles choses, d’avoir de beaux résultats. Après, on s’habitue aussi à l’environnement autour. Mais l’important pour moi ce n'est que la piste, que la compétition. C’est vraiment ce que j’aime".



Et vos parents sont toujours vos supporters numéro 1 ?



"Toujours ! À la télé, à n’importe quelle heure ou sur les Grands Prix européens quand ils se déplacent pour me voir. Ils sont toujours là, donc un grand merci à eux pour ça également. Ça fait toujours du bien d’avoir beaucoup de soutien à la maison, et puis c’est aussi grâce à eux si je suis là".



Alors on vous souhaite bonne chance pour le GP d’Espagne, vous le petit-fils d’immigré espagnol, vous serez un peu chez vous là-bas ?



"Oui, exactement, j’ai beaucoup de cousins là-bas. J’ai de la famille à Barcelone. Donc c’est sûr qu’ils seront avec moi dans le paddock".