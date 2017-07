publié le 12/07/2017 à 12:40

À la veille d'une nouvelle explication entre les candidats au maillot jaune, un baroudeur va-t-il enfin inscrire son nom au palmarès des vainqueurs d'étape de ce Tour de France 2017 ? Ou au contraire, le ou les échappés du jour vont-ils se faire damer le pion par les équipes de sprinteurs, avec à l'arrivée à Pau, un nouveau triomphe de l'Allemand Marcel Kittel ? Au départ d'Eymet, bourgade de Dordogne qui accueille une forte colonie anglaise, la seconde hypothèse tient la corde. Mais les baroudeurs ont des raisons d'y croire.



D'une part, le parcours est long (203,5 km). D'autre part, une équipe ne participe plus à la chasse pour placer son homme dans le final, la FDJ d'Arnaud Démare, arrivée hors délais à Chambéry. Surtout, la route s'élève légèrement dans la dernière partie, avec des portions moins larges et moins rectilignes, après la seule difficulté du jour, la côte d'Aire-sur-l'Ardour (4e catégorie, 1,2 km de montée à 4,2% de pente moyenne), située au km 145,5.



Départ fictif à 13 heures, lancé à 13h05, arrivée prévue vers 17h50. De Pau, le peloton de 180 coureurs s’engouffrera ensuite dans les Hautes-Pyrénées lors d'une 12e étape aussi alléchante sur le papier que cruciale dans la course au maillot jaune. La 13e étape 100% ariégeoise ne manque pas non plus de piquant.

13h41 - L'avance du trio de tête augmente enbcore légèrement : 4'24". 175 km à parcourir.



13h31 - Écart déjà stabilisé autour des 3'45" à 183 km de l'arrivée à Pau.



13h19 - Désormais 3'31" d'avance pour Marcato, Bodnar et Backaert. Le mieux placé des trois au général est l'Italien, 108e à 1h09'28" de Froome. Le Polonais est 120e à 1h14'22", le Belge 131e à 1h18'16'.



13h11 - 2 minutes 28 d'avance pour le trio de tête après 5 km de course. Les Quick-Step de Marcel Kittel sont à l'avant du peloton avec les Sky mais laissent pour l'instant l'écart grandir.



13h04 - Christian Prud'homme a libéré les coureurs et déjà trois hommes à l'avant. Il s'agit de l'Italien Marco Marcato (UAE Emirates), du Polonais Maciej Bodnar (Bora-Hansgore) et du Belge Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert).



13h00 - Départ fictif donné dans les rues d'Eymet. Les porteurs des maillots distinctifs, Chris Froome, Marcel Kittel, Warren Barguil et Simon Yates, sont notamment en 1re ligne.



12h52 - Le top 30 du classement général avant le départ :



1. Christopher Froome (GBR/Sky) 42h27:28.

2. Fabio Aru (ITA/AST) à 0:18.

3. Romain Bardet (FRA/ALM) 0:51.

4. Rigoberto Uran (COL/CAN) 0:55.

5. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:37.

6. Daniel Martin (EIR/QST) 1:44.

7. Simon Yates (GBR/ORI) 2:02.

8. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:13.

9. Mikel Landa (ESP/SKY) 3:06.

10. George Bennett (NZL/LNL) 3:53.

11. Louis Meintjes (RSA/EAU) 5:00.

12. Alberto Contador (ESP/TRE) 5:15.

13. Pierre Latour (FRA/ALM) 5:30.

14. Mikel Nieve (ESP/SKY) 6:18.

15. Sergio Henao (COL/SKY) 6:55.

16. Damiano Caruso (ITA/BMC) 6:58.

17. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 7:56.

18. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 8:46.

19. Carlos Betancur (COL/MOV) 10:34.

20. Brice Feillu (FRA/TFO) 11:43.

21. Warren Barguil (FRA/SUN) 14:11.

22. Guillaume Martin (FRA/AJW) 15:23.

23. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 18:44.

24. Jan Bakelants (BEL/ALM) 20:02.

25. Roman Kreuziger (CZE/ORI) 21:06.

26. Daniel Navarro (ESP/COF) 21:59.

27. Bauke Mollema (NED/TRE) 22:55.

28. Jarlinson Pantano (COL/TRE) 23:05.

29. Tony Gallopin (FRA/LOT) 25:44.

30. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 26:10.

12h40 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 11e étape en intégralité.

