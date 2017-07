publié le 12/07/2017 à 07:45

Alors que le peloton relie Eymet, en Dordogne, à Pau, mercredi 12 juillet, Christian Laborde invite à se replonger dans l'oeuvre de Marcel Aymé, et notamment à relire un passage avec l'un de ses héros, Martin. "Avant de s'endormir, Martin faisait sa prière à Dieu et lui parlait de l'étape qu'il avait couru dans la journée, sans songer qu'il put abuser de sa patience. Il croyait que Dieu s'intéressait aux courses de bicyclettes, et il avait bien raison", souligne l'amoureux de cyclisme.



Selon lui, l'Italien Gino Bartali "le pensait aussi. On se souvient de lui agenouillé sur un prie-Dieu, mains jointes, le peloton debout derrière lui, dans la basilique de Lourdes en 1958. Dans le peloton, les Marseillais Raoul Rémy et Paul Néri. L'évêque s'adresse aux coureurs. Messieurs les coureurs, dans la course comme dans la vie, songez à vous élever toujours plus haut. Et Raoul Rémy de souffler à Paul Néri : 'Tu vois, même dans leurs discours, il n'y en a que pour les grimpeurs'".

