publié le 09/07/2017 à 17:03

Il était l'un des coureurs susceptibles de mettre à mal la domination de Christopher Froome sur le Tour de France. Richie Porte était dans le groupe maillot jaune lors de la descente du Mont du Chat avant l'arrivée à Chambéry, lors de la 9ème étape entre Nantua et la préfecture de Savoie, quand la course s'est terminée pour lui ce dimanche 9 juillet. Dans un virage dont il a mal apprécié la trajectoire et abordé à 72 km/h, Richie Porte a vu l'une de ses roues sortir de la route et déséquilibrer son vélo. S'en est suivie une perte d'équilibre et une chute spectaculaire pour le coureur australien.



En plein milieu du groupe Froome en chasse derrière Warren Barguil, Richie Porte a fauché dans sa chute Dan Martin avant d’atterrir sur la paroi montagneuse. Si Martin est reparti dans la foulée, Richie Porte est resté de longues minutes allongé au sol, ausculté par les médecins avant d'être évacué par ambulance. Son Tour de France est bien évidemment terminé. On ignore s'il a subi des blessures dans cette chute. Heureusement, il portait son casque, désormais obligatoire.

#TDF2017 Terrible chute de Richie Porte !!

Il était conscient lors de son évacuation pic.twitter.com/fuFjJYqvmF — francetv sport (@francetvsport) 9 juillet 2017