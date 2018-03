publié le 27/04/2016 à 12:50

À eux deux, ils comptabilisent dix titres de champion du monde et deux titres de champion olympique en vélo. Pauline Ferrand-Prévot et Julien Absalon sont en couple. Ces deux amoureux du vélo ont officialisé leur relation cette semaine. Dans un entretien accordé au quotidien L'Équipe mardi 26 avril, le champion de VTT a annoncé vivre "en couple" avec la cycliste originaire de la Marne. "Nous vivons depuis peu ensemble, nous sommes installés à Fréjus (Var)", a-t-il raconté.



Julien Absalon est incontournable dans son domaine : le VTT. Ce Vosgien de 35 ans vient de terminer troisième de la Coupe du monde de VTT en Australie le 24 avril. Sa carrière n'est pas toute jeune. Il est devenu champion de France Élite pour la première fois en 2003, il y a 13 ans. L'année suivante, rien ne lui résiste. Il confirme au championnat de France, devient champion du monde et remporte son premier titre olympique à Athènes. Il sera champion du monde en 2005, 2006, 2007 et 2014.

Après quoi peut donc encore courir Julien Absalon ? Le Français n'est visiblement pas rassasié de médailles. Dès octobre 2015, Vosges Matin nous apprenait que le tricolore prenait ses marques à Rio, lors du "Test Event". Il avait alors terminé à la quatrième place de l'épreuve. Pour le Français, l'objectif est de tripler la mise en remportant une nouvelle médaille d'or, après celles acquises lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et de Pékin en 2008.

> Onboard with Julien Absalon in Rio de Janeiro

Pauline Ferrand-Prévot, la future Jeannie Longo ?

L'autre championne française à suivre pendant ces Jeux olympiques de Rio est donc la nouvelle compagne de Julien Absalon. Née en 1992, Pauline Ferrand-Prévot a déjà un palmarès bien fourni. Polyvalente, celle qui est aussi bien engagée au départ de courses de cyclisme sur route, de cyclo-cross et de VTT est à l'aise sur tous les terrains. À tel point que cette Française de 24 ans qui est originaire de la Marne est championne du monde dans les trois disciplines. En 2014, la jeune femme entre un peu plus dans l'histoire de son sport, en s'imposant au championnat du monde sur route. Une performance qu'aucune Française n'avait réalisé depuis 1995, année de la victoire de l'infatigable référence de la discipline, Jeannie Longo.





Pauline Ferrand-Prévot à la conquête de son premier titre olympique à Rio en août 2016.

Comme son compagnon, Pauline Ferrand-Prévot a désormais les yeux rivés sur Rio. Dans Direct Vélo, elle explique qu'"aujourd’hui, une médaille olympique, c’est la seule chose qui manque à (sa) carrière. Je m’alignerai sur la route en début d’olympiade puis en VTT à la fin de la quinzaine. Pour moi ce n’est pas un risque. Je fonctionne comme ça toute la saison et je pense que je peux gagner dans les deux disciplines. Le VTT est sans doute moins aléatoire mais la route sera une bonne préparation." Avec de telles ambitions, le nouveau couple du vélo est attendu au tournant.