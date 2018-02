publié le 21/02/2018 à 16:47

Le record de médaille de la délégation française aux Jeux Olympiques d'hiver ne demande plus qu'à tomber. Avec 14 breloques au compteur à Pyeongchang après le bronze décroché mercredi 21 février par le duo Maurice Manificat-Richard Jouve en ski de fond, c'est peut-être un jeudi 22 février historique qui attend les Bleus. Sur le papier, en tout cas, il y a de quoi rêver.



Les festivités débutent dès 2h (heure française) avec la première manche du slalom en ski alpin. Alexis Pinturault peut-il réussir la passe de trois ? Après l'argent du combiné et le bronze du slalom géant, le skieur de 26 ans peut envisager une troisième récompense, même si le challenge paraît relevé.



Avec Jean-Baptiste Grange (33 ans, double champion du monde en 2011 et 2015) et Victor Muffat-Jeandet (28 ans, en bronze sur le combiné), l'équipe de France possède d'autres beaux atouts. L'Autrichien Marcel Hirscher part encore avec l'étiquette de favori. La deuxième manche est prévue à 5h30.

Le half-pipe encore pourvoyeur d'émotions ?

Autre épreuve de ski alpin à trois jours de la fin de ces Jeux, le combiné dames (manche de descente à 3h30, manche de slalom à 7h). Sur une course qui réserve souvent des surprises, Anne-Sophie Barthet et Romane Miradoli tenteront de tirer leur épingle du jeu, même si un top 10 serait déjà une belle performance.



Mardi 20 février, le half-pipe a souri à la skieuse Marie Martinod, médaillée d'argent olympique pour la deuxième fois de sa longue carrière. En sera-t-il de même pour Kevin Rolland et Thomas Krief (finale à 3h30). Bien que perclus de douleurs, le premier, "bronzé" en 2014, a terminé 6e des qualifications. Krief s'est, lui, classé 10e.

Lamy-Chappuis et les filles du biathlon affamés

En début de matinée (8h30) débutera le combiné nordique par équipes, avec François Braud, Antoine Gérard, Maxime Laheurte et Jason Lamy-Chappuis en haut du petit tremplin (partie ski de fond à 11h20). Lamy-Chappuis, porte-drapeau à Sotchi espère sortir par la grande porte. Avec ses potes du relais, pour qui il est sorti de sa retraite, le champion olympique 2010 peut déplacer des montagnes. Les Bleus ont été champions du monde en 2013.



Enfin, la cerise sur le gâteau est attendue à partir de 12h15 avec le relais dames en biathlon (4 x 6 km). Deux jours après leur sacre en relais mixte, Marie Dorin et Anaïs Bescond reviennent, accompagnées de Justine Braisaz et Anaïs Chevalier. Si les Allemandes, les Ukrainiennes et les Biélorusses seront de sérieuses rivales, le quatuor a fière allure.

JO 2018 : le programme de jeudi 22 février

En gras les épreuves attribuant des médailles.





01h05 - Curling : match de barrage messieurs Suisse - Grande-Bretagne

01h30 - Snowboard Big Air, finale dames

02h00 - Ski alpin : slalom messieurs, 1re manche

02h00 - Ski acrobatique : qualifications ski cross dames

03h30 - Ski acrobatique : finale half-pipe messieurs

03h30 - Ski alpin : combiné dames, descente

04h00 - Snowboard : qualifications slalom géant parallèle dames et messieurs

05h10 - Hockey sur glace : finale dames Canada-USA

05h30 - Ski alpin : slalom messieurs, 2nde manche

07h00 - Ski alpin : combiné dames, slalom

08h30 - Combiné nordique par équipes messieurs : épreuve de saut petit tremplin

11h00 - Short track : 500 m messieurs, 1.000 m dames et relais 5.000 m messieurs

11h20 - Combiné nordique par équipes messieurs : ski de fond, relais 4 x 5 km style classique

12h05 - Curling : demi-finales messieurs Suède - Suisse ou Grande-Bretagne et Canada - USA

12h15 - Biathlon : relais dames (4 x 6 km)