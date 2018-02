publié le 22/02/2018 à 08:33

Le clan tricolore peut avoir quelques regrets. Bien engagé sur le slalom, les trois Français n'ont pas réussi à se hisser sur le podium... Et cela s'est joué à un fil. À quelques centièmes de secondes plus précisément.



Les Bleus avaient livré une belle première manche. Victor Muffat-Jeandet, Alexis Pinturault et Clément Noël réalisant respectivement le troisième, sixième et septième temps. Et malgré une seconde manche aboutie, ils n'ont pas réussi à accrocher une médaille olympique.



Sur la deuxième manche, aucun ne part à la faute, mais personne ne réalise la course idéale. Résultat ? Un triplé au pied du podium. Clément Noël, jeune skieur de 20 ans, accrochant la quatrième place devant Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet. À quatre, six et neuf centièmes de seconde du podium.

Hirscher se rate, Myhrer en or

Andre Myhrer, lui, ne s'est pas fait prier. Le Suédois a été sacré champion olympique de slalom devant le Suisse Ramon Zenhaeusern (+0.34) et l'Autrichien Michael Matt (+0.67), aux Jeux de Pyeongchang.



Le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui avait réalisé le meilleur temps de la première manche, est sorti de piste dans la seconde manche, tandis que le grandissime favori autrichien Marcel Hirscher s'est loupé dès la première descente.