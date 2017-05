publié le 29/05/2017 à 11:24

Quelle place pour les femmes dans les grandes cérémonies du cinéma ? Cette année, un tournant semble avoir été pris. Déjà lors de l'annonce de la sélection officielle du Festival de Cannes, beaucoup ont salué la présence plus en plus importante de réalisatrices dans la compétition. Bien qu'elles restent minoritaires.



Aux États-Unis, après le discours inspirant et féministe de Meryl Streep aux Golden Globes, le premier prix non-genré de l'histoire du cinéma a été attribué lors des MTV Movie & TV Awards, applaudi par les féministes.

De retour à Cannes, lors de la cérémonie de clôture tenue par Monica Bellucci, les femmes ont trouvé une place centrale. Dans son discours, beaucoup porté sur l'art du cinéma dans un premier temps, l'actrice et maîtresse de cérémonie a tenu à mettre les femmes à une place centrale, rappelant que les réalisatrices restent plus rares que leurs homologues masculins dans la sélection et dans les lauréats.

Il est espéré qu'à l'avenir, beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Monica Bellucci





La comédienne d'origine italienne a donc mis l'accent sur ce point : "Heureusement à 70 ans, on est encore un tout jeune homme, avec beaucoup à apprendre. Il est donc espéré qu'à l'avenir, beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place, a-t-elle déclaré, sous un tonnerre d'applaudissements. Mon rôle de femme, et de maîtresse de cérémonie, m'oblige à vous rappeler que l'on dit : 'Prenez garde à ne pas faire pleurer une femme, parce que Dieu compte ses larmes'. Mais on dit aussi : 'Quand une femme prépare un coup, le diable s'assied à son bureau, et prend des notes'".