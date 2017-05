publié le 08/05/2017 à 16:12

Un petit prix pour Emma Watson, un grand pas pour la société. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'actrice a reçu une récompense pour son rôle dans La Belle et la bête. Mais contrairement aux catégories habituelles qui distinguent les hommes des femmes, les acteurs des actrices, une seule était prévue pour le prix du "meilleur-e acteur-trice" pour les séries et le cinéma. Ainsi, côté 7e art, c'est Emma Watson qui a remporté le trophée face à Bradley Cooper. Pour les séries télévisées, c'est Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things, qui est repartie avec la statuette non-genrée.



Une véritable avancée dans la société et la reconnaissance de l'existence des genres non-binaires, c'est-à-dire qui ne se caractérisent pas uniquement par la séparation homme/femme. Il existe en effet de nombreux genres, comme de nombreuses sexualités. Masculin, féminin, mais aussi neutre, agenre (pas de genre), neutroi (genre neutre), xénogenre ("personnes de genre non-binaire qui s'exprime par une métaphore"),mavérique ("personnes dont le genre non-binaire n'est ni xénogenre ni neutre"), fluide (quand on peut passer de masculin à féminin).

Une avancée pour les droits LGBTQI... Et le féminisme en général

Mais ce n'est pas seulement une véritable avancée pour la considération des différentes communautés LGBTQI, c'est aussi un grand pas pour le féminisme, ou l'humanisme, comme diraient plusieurs stars hollywoodiennes. L'actrice Emma Watson, engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes et les combats de progrès dans la société en général, a souligné le progrès que représentait le fait de ne plus différencier le talent des femmes de celui des hommes au cinéma.

Elle l'a d'ailleurs mis en évidence dans son discours de remerciement : "Cette première récompense du cinéma qui ne sépare pas les nommés en fonction de leur sexe dit quelque chose sur comment l'on perçoit l'expérience humaine. La décision audacieuse de MTV de créer un prix non-genré signifie quelque chose de différent en fonction de chacun. Pour moi, ce prix dit que jouer la comédie, c'est se mettre à la place du personnage et il n'y a pas besoin de séparer cela en deux catégories. L'empathie, la faculté à utiliser son imagination ne devrait pas avoir de limite".



Le prix a été remis par Asia Kate Dillon (Orange Is The New Black), personnalité non-binaire qui incarne également le premier personnage non-binaire de la télévision américaine dans Billions.