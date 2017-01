Halsey chante lors des Billboard Women in Music, le 9 décembre 2016 à New York

publié le 10/01/2017 à 11:17

"Aujourd'hui, j'ai bravé plusieurs opérations terrifiantes". La chanteuse américaine Halsey n'est pas que glamour et tapis rouge sur son compte Instagram. Habituée à se montrer au jour le jour, la jeune femme de 22 ans a posté le 7 janvier dernier un portrait d'elle, sur un lit d'hôpital. Lunettes chaussées sur le nez, charlotte bleue sur la tête, Halsey lève le pouce vers le ciel comme pour matérialiser sa victoire. Celle contre l'endométriose.



Cette malade chronique toucherait, selon le site EndoFrance, une association française de lutte contre l'endométriose, près d'une 1 femme sur 10 en âge de procréer, même dès les premières règles. Les douleurs étant parfois insupportables, voire paralysantes, Halsey a dû avoir recours à une opération de chirurgie pour tenter de guérir de sa maladie, écrit-elle sur son compte Instagram.

"Je suis à l'agonie"

"Pour ceux qui ont suivi cette bataille que je mène ou qui en souffre eux-mêmes, vous savez à quel point cela peut-être épuisant mentalement comme physiquement", ajoute la jeune femme avant de poursuivre : "OK, honnêtement, je suis complètement à l'agonie en ce moment (et je vais continuer à l'être pour un moment parce que j'ai dû arrêter les anti-douleurs aujourd'hui)".

L'interprète de Colors en profite pour remercier ses fans de leur soutien et leur explique que même si elle a réussi à trouver un juste équlibre entre mener une vie de folie et suivre son traitement contre cette maladie, elle allait devoir prendre un peu de repos. Loin des réseaux sociaux, mais toujours près du cœur.



Halsey n'est pas la première personnalité à avoir documenté sur son compte Instagram son combat contre l'endométriose. Lena Dunham, Daisy Ridley mais aussi Julie Gayet et Imany l'ont fait avant elle, brisant alors une fois de plus le tabou sur cette maladie souvent mal diagnostiquée.