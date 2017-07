publié le 01/07/2017 à 07:05

Déferlante d'hommages à Simone Veil sur Instagram. L'ancienne ministre de la Santé, célèbre pour son combat pour la dépénalisation de l'IVG est décédée le 30 juin dernier. L'occasion pour nous de nous rappeler son engagement féministe et que les droits des femmes sont loin d'être acquis en France comme à l'étranger.



Pour ce top de la semaine, on a fait un pas de côté afin de vous mettre en avant d'autres actualités ayant tapé dans l’œil de notre radar. On sait par exemple déjà quel film on ira voir le 25 décembre prochain pour fêter la magie de Noël en compagnie de Zendaya, Zac Efron, Hugh Jackman et Michelle Williams dans The Greatest Showman.

Au rayon fringues, on est conquises par la nouvelle collection de Wear Lemonade incarnée par notre cheffe préférée Fanny Corre et la belle initiative de Titsup, qui reverse 1 euros pour financer la recherche contre le cancer du sein pour chaque t-shirt acheté. C’est mignon, plein d’humour et, bonne nouvelle, il paraît que les soldes sont lancées.



Enfin, on salue cet anniversaire un peu spécial fêté par le podcast GenerationsXX et ce message de Troian Bellisario, de Pretty Little Liars.