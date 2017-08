publié le 02/08/2017 à 07:14

Bienvenue dans le monde on ne peut plus scandinave de Peeta. À 28 ans, cette designer et styliste finlandaise parsème son compte Instagam de clichés issus de son quotidien .



Côté déco, l'appartement de Peeta va vous inspirer et (peut-être) vous inciter à adopter une philosophie de vie minimaliste. "Mon style est un mélange d'industriel, de vintage, de minimaliste scandinave et ponctué de détails orientaux", précise Peeta sur son blog.

Côté voyage, les décors finlandais capturés par la styliste respirent la poésie, la tranquillité et le hygge. De quoi pencher cet été pour une destination moins estivale que d'habitude ? Laissez-vous guider par Peeta qui, à l'occasion de cette série d'été, a accepté de livrer à Girls ses meilleures adresses en matière de (bonne) bouffe, et de lieux où faire le plein de sorties à Helsinki.

La meilleure terrasse ? Holiday ou Allas Sea Pool, deux lieux situés près de la mer



Le meilleur endroit pour manger des sushis ? Pour les meilleurs sushis et la plus belle déco, direction Sushibar+Wine



Le quartier qui bouge ? Dans mon quartier, Kallio, où il y a une concentration de bars et clubs. D'abord, prenez un verre à Siltanen et ensuite, allez faire la fête à Kaiku ou à Kuudes linja.



La boutique pour chiner de jolies fringues ? Celles de la marque finlandaise R/H



Pour une bonne dose de culture ? Le Musée d'Art contemporain Kiasma



Le meilleur spot pour chiller ? Durant l'été, les petites îles près de la ville, par exemple Suomenlinna ou Pihlajasaari



L’endroit où boire un verre en début de soirée ? Siltanen est "the place to be"



Un conseil à donner à celles qui veulent venir cet été dans ta ville ? Les meilleurs quartiers où faire du shopping et passer du bon temps sont Eira, Kallio et Punavuori



Ce que tu préfères dans ta ville ? C'est assez petit pour pouvoir se rendre partout à vélo. De nouvelles boutiques et nouveaux restaurants ouvrent tout le temps donc Helsinki est une ville sympa à vivre et qui se renouvelle tout le temps.



Où on peut te croiser le plus souvent ? Dans le quartier Kallio, où j'habite

Le compte de Peeta en 8 clichés coups de cœur

